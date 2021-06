Rafael Ilha e mulher são condenados por tráfico de armas

Ex-integrante do grupo Polegar, Rafael Ilha foi condenado por tráfico de armas pela 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4). A mulher dele, Aline Kezh Felgueira, foi condenada no mesmo processo.

Os dois foram presos quando voltavam do Paraguai para o Brasil em 2014. Detidos logo após a Ponte da Amizade, no Paraná, foram flagrandos com uma espingarda calibre 12 e 50 cartuchos de munição.

Na época, Rafael disse que comprou a arma, sem registro, para uso próprio, por R$ 2,5 mil.

Ele foi condenado a 2 anos, 10 meses e 20 dias e Aline a 2 anos e 8 meses. A decisão concede a chamada "ordem de habeas corpus", até que a sentença passe pela terceira instância, portanto eles não serão presos por enquanto.