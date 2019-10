Rafael Vitti mostra rosto da filha com Tatá Werneck pela primeira vez; veja

O papai coruja Rafael Vitti mostrou pela primeira o rostinho da filha com Tatá Werneck. A menina, que ainda não teve o nome revelado, nasceu na manhã da última quarta-feira (24).

"Colo de papai. Tô muito bobo. Nem sei, parece que o tempo parou pro amor passar. Primeiro dia", escreveu o ator na legenda da foto com a bebê no colo.

Mamãe de primeira viagem, Tatá também compartilhou várias fotos da pequena. Com apenas um dia no mundo, a pequena - cujo nome ainda não foi revelado - teve quatro fotos suas postadas no Instagram da mamãe coruja.

"Meu amor... Você me acorda de duas em duas horas, mas minha vontade é te acordar de 20 em 20 minutos de saudade", diz a legenda de uma das publicações, em que mãe e filha aparecem abraçadinhas na cama.

Outras duas fotos mostram o trabalho de parto da atriz. Já no quarto clique aparece o papai Rafael Vitti mostrando a pequena para amigos e familiares, que também babaram com a pequena.

Segundo a Revista Crescer, a atriz entrou em trabalho de parto na terça-feira (22) e sentia contrações quando deu entrada na maternidade por volta das 21h.