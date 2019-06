Rafael Zulu se revolta com contratação de William Waack pela CNN Brasil

O ator Rafael Zulu se revoltou com a notícia do jornalista William Waack será contratado pela CNN Brasil. Indignado, o atista se manifestou através de vídeos em seu no Instagram e lembrou a polêmica saída de Waack da Globo em 2017 após o vazamento de comentários de cunho racista.

"Acabei de ter uma grata surpresa, na verdade uma péssima surpresa, de saber que William Waack é o novo contratado da CNN Brasil. Ele é aquele cidadão racista. Que fique muito claro que ele é racista, tá? Ele é um cara que não gosta de pessoas de pele preta. Ele agiu de maneira racista na TV em que ele trabalhava e foi afastado", disparou Zulu.

O ator continuou o desabafo e diversas vezes se referiu ao âncora como "racista". "Quero só dizer de maneira sarcástica e debochada que deu a lógica: um branco racista que não gosta de quem tem a pele preta e age de maneira racista e volta com a cara mais lavada do mundo".

"Para mim o que mais impressiona não é ele estar trabalhando, mas quem admite ele. Quem admite ele não merece mesmo o meu respeito. Você, CNN, não merece mais o meu respeito. Pode ser que eu seja pequeno perto de um universo gingatensco, mas você não me tem mais para contribuir com a sua audiência. Vocês admitem pessoas racistas dentro da malha profissional de vocês", disse.

De acordo com o UOL, a assessoria da CNN Brasil disse que não iria comentar especificamente as declarações do ator sobre William Waack, mas emitiu a seguinte nota:

"Os contratados começam uma nova relação profissional com a empresa e estão alinhados com os princípios e valores da marca". Além de Waack, a emissora também confirmou a contratação de Evaristo Costa, ex-âncora do "Jornal Hoje".

A estreia da CNN Brasil está prevista para ocorrer no segundo semestre deste ano.