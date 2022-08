Rafinha, do Vitória, é o terceiro maior goleador da Série C; veja ranking da artilharia

O atacante Rafinha, do Vitória, está na briga pela artilharia da Série C do Campeonato Brasileiro. Com oito gols em 14 partidas disputadas, ele é o terceiro maior goleador da competição.

A liderança do ranking cabe a dois jogadores que também estão na disputa do quadrangular. Alex Henrique, da Aparecidense, e Marlon, do Paysandu, têm dez gols cada.

Curiosamente, os três passaram em branco na rodada de abertura do quadrangular decisivo. O Vitória deu 1x0 no Paysandu de Marlon, porém o gol rubro-negro foi de Rodrigão. Já a Aparecidense empatou em 2x2 com o Mirassol, com Robert e Gilvan balançando as redes a favor do time goiano.

Os três estarão em campo na segunda rodada. Pelo grupo C, o Paysandu recebe o ABC no sábado, e o Vitória visita o Figueirense no domingo. A Aparecidense visita o Botafogo-SP segunda-feira, pelo grupo B.

Atrás do trio, o veterano meia Camilo, do Mirassol, tem sete gols, assim como Gustavo Coutinho, eliminado na primeira fase com o Botafogo-PB e atualmente no Sport.

Ranking de artilharia da Série C:

1º) Alex Henrique (Aparecidense) - 10 gols

1º) Marlon (Paysandu) - 10 gols

3º) Rafinha (Vitória) - 8 gols

4º) Camilo (Mirassol) - 7 gols

4º) Gustavo Coutinho (Botafogo-PB) - 7 gols

6º) Cristiano (São José-RS) - 6 gols

6º) Henan (ABC) - 6 gols

6º) Hugo Almeida (Ypiranga-RS) - 6 gols

6º) Gustavo Xuxa (Botafogo-SP) - 6 gols

6º) Raphael Lucas (Volta Redonda) - 6 gols

6º) Thiago Santos (Brasil de Pelotas) - 6 gols