Rafinha participa de coletivo do Vitória e vai viajar para jogo com o Mirassol

Maior esperança de gols do Vitória, Rafinha deve reforçar o time diante do Mirassol. O artilheiro rubro-negro na temporada está com a lesão na coxa cicatrizada e vai viajar com a delegação para o jogo da penúltima rodada da fase classificatória da Série C do Brasileiro. A bola rola no domingo (7), às 19h, no estádio Maião, na cidade de Mirassol, em São Paulo.

Autor de seis gols, Rafinha participou de parte do coletivo comandado nesta quinta-feira (4) pelo técnico João Burse. Antes, treinou em campo reduzido. Empenhado em voltar a ficar à disposição do Vitória, o atacante fez tratamento em três períodos, o que contribuiu para uma recuperação mais rápida do que o habitual.

Rafinha vem sendo acompanhado de perto pela equipe de fisiologia do clube. Ele iniciou o trabalho de transição na última sexta-feira (29) e começou a treinar com bola na segunda (1º). A decisão de incluir o jogador na viagem para São Paulo já tinha sido tomada antes mesmo dele participar do coletivo de hoje e leva em conta, inclusive, o desejo do jogador de participar desse momento decisivo do time.

Com 23 pontos, o Vitória ocupa o 11º lugar na tabela e precisa vencer o Mirassol para ter a chance de entrar pela primeira vez no G8, grupo de times que vão brigar pelo acesso na segunda fase do torneio. Não depende apenas das próprias forças, mas, se perder do time paulista, poderá chegar à última rodada, quando enfrenta o lanterna Brasil de Pelotas, no Barradão, já sem chance de se classificar.

Por isso, o Vitória precisa estar reforçado para enfrentar o líder da Série C. Com 33 pontos, o Mirassol já garantiu antecipadamente a vaga na próxima fase. Contratado em maio, Rafinha se firmou rapidamente no time. Ele defendeu o Vitória em 11 jogos, 10 deles como titular.

O atacante balançou a rede nos triunfos contra Confiança (3x0), duas vezes, Figueirense (2x0) e São José-RS (2x1), no empate com o Atlético-CE (1x1) e na derrota para o Volta Redonda (2x1). Só se ausentou na rodada passada, quando o Leão empatou com o ABC em 2x2, no Barradão. Tréllez assinou os gols rubro-negros. Na ocasião, o prata da casa Alan Pedro o substituiu.