Raí celebra consolidação como titular e explica ajuda tática no Bahia

Depois de um período afastado por conta de uma lesão, o atacante Raí Nascimento parece reencontrar o seu espaço no Bahia. O jogador foi titular em quatro dos seis jogos comandados pelo técnico Enderson Moreira.

Entrevistado nesta quinta-feira (21), no CT Evaristo de Macedo, Raí comentou sobre o retorno ao time e afirmou que está cada vez mais confiante. Diante do Guarani, o atacante marcou um dos gols do triunfo tricolor por 2x0.

"Após uma lesão, um período sem participar com a equipe, acredito que ajuda [o gol marcado]. Atacante sempre quer marcar gols, ajudar com assistências. Ajudar a equipe é o mais importante", iniciou.

Raí foi questionado sobre o desempenho em campo, principalmente em relação aos dribles e jogadas ofensivas. Ele explicou que no esquema tático montado por Enderson, existe uma maior preocupação em fechar os espaços da marcação.

"Acredito que taticamente eu ajudo a equipe, defensivamente. Prefiro me preocupar mais nesse trabalho. Também chegando no ataque em poucos toques, os dribles às vezes não ajudam a chegar com tanta rapidez. Acredito que assim a soma é mais efetiva", completou.

No empate contra o CRB, por 1x1, na Fonte Nova, o Bahia fechou o primeiro turno do Brasileirão. O Esquadrão conseguiu se manter na parte de cima da tabela e é o atual terceiro colocado, com 34 pontos. Na análise de Raí, a campanha até aqui é satisfatória.

"Terminando o primeiro turno classificado, é um ponto muito importante para a equipe. Acredito que estamos no caminho e gerando resultados bons para dar continuidade nos triunfos, assim como fizemos no primeiro turno", finalizou.