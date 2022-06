Raí destaca bom início de Enderson no Bahia e projeta jogo difícil com o Grêmio

O triunfo sobre o Brusque,por 2x0, fora de casa, foi importante, mas o Bahia está de olho agora no confronto com o Grêmio, neste domingo (3), às 16h, na Fonte Nova, pela 16ª rodada da Série B.

O duelo vai ser um confronto direto entre equipes que estão no G4 do Brasileirão. O Esquadrão é o terceiro colocado, com 28 pontos, e o Grêmio é o quarto, 25. Por isso, o atacante Raí Nascimento destaca que o Bahia vai ter um grande desafio na Fonte Nova.

"Acredito que seja uma partida tão importante como todas estão sendo, contra um time bem montado. Não temos rivais fáceis. Mas vamos tentar tirar o melhor proveito dessa partida", analisou.

Raí comentou ainda o início de trabalho de Enderson Moreira no comando do Esquadrão. O treinador fez apenas uma atividade antes da estreia em Santa Catarina. Agora, ele vai ter um pouco mais de tempo para conhecer o elenco.

"Acredito que nas poucas horas que o mister teve com a gente as ideias foram claras. A equipe assimilou o momento, era um momento diferente de estar naquela partida, com nova disposição do Enderson. Mas graças a Deus saímos com o triunfo contra um time que dificultou bastante a nossa maneira de jogar", explicou.

Contrato renovado

Por sinal, Raí está de contrato renovado com o Bahia. O vínculo do atacante com o tricolor se encerraria nesta quinta-feira (30), mas as partes chegaram a um acordo e o jogador vai continuar no clube até o fim da temporada.

“Aproveitando o bom momento que o clube está vivendo. É uma nova oportunidade, mesmo sendo até o final do ano, para eu continuar crescendo e prosperando no Bahia”, disse.