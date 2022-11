Raí Nascimento se despede do Bahia: 'Levarei o 'Bora Bahêa' na mente'

Com o fim da temporada 2022 para o Bahia, alguns jogadores começam a se despedir do time. É o caso do atacante Raí Nascimento, que tem contrato apenas até dezembro. O jogador de 24 anos postou nas redes sociais um agradecimento ao Esquadrão, na manhã desta quinta-feira (10).

"Quero agradecer ao Bahia, companheiros de trabalho, todos os trabalhadores do clube, a comissão e a cada um que faz parte dessa torcida. E se de alguém me esqueço, aqui vai a minha despedida, onde passei momentos bons e não tão bons, mas que, sim, concluí o objetivo que foi deixar o clube onde merece, Série A, graças ao meu bom senhor Deus", escreveu Raí.

"Aonde for levarei o 'Bora Bahêa' na mente, pois foi o meu primeiro clube no meu país de origem", completou.

Raí Nascimento foi contratado em setembro de 2021, com a missão de ajudar o Bahia a se livrar do rebaixamento. O atacante participou de 15 jogos e balançou as redes três vezes. O time, porém, foi rebaixado à Série B no fim daquela temporada.

Já neste ano, o jogador atuou em 38 partidas com a camisa tricolor, marcando cinco gols. Agora, se despede do Esquadrão com a equipe de volta à primeira divisão.

Vale lembrar que o Bahia terminou a Série B na 4ª posição, após o Vasco ganhar os pontos da partida contra o Sport, em julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).