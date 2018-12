Rainha! Maisa é a jovem mais seguida do mundo no Instagram

Com mais de 18,3 milhões de fãs em seu perfil, Maisa Silva - atriz, cantora, apresentadora e modelo - conquistou, no último sábado (15), o título de adolescente com mais seguidores do mundo no Instagram.

Cadastre seu e-mail e receba novidades de gastronomia, turismo, moda, beleza, tecnologia, bem-estar, pets, decoração e as melhores coisas de Salvador e da Bahia:



A jovem, que iniciou a carreria artística aos três anos, ultrapassou a atriz Millie Bobby Brown, que interpreta a personagem Eleven (Onze, em português), na série Stranger Things. A diferença entre as duas ultrapassa 20 mil seguidores.

“Quero dizer para vocês que nada é impossível. Eu não vim de um berço de ouro. Vim lá de baixo. Eu acho que os pilares são educação, seja educado com as pessoas, seja verdadeiro, seja quem você é. Fale por outras pessoas que você acha que não tem voz, ajude seus amigos, ajude sua família. É isso”, postou ela, em seu perfil noTwitter.