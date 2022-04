Raio queima cuecas estendidas em fio usado como varal: ‘Não sobrou uma’

Um raio durante um temporal na cidade de Morada Nova, no Ceará, alcançou um alvo incomum: cuecas. A descarga, que aconteceu na residência de do mototaxista Francisco Jackson do Nascimento Oliveira, queimou todas as peças íntimas penduradas em um fio, usado como varal pelo homem. O caso aconteceu nesta segunda-feira (5).

No primeiro momento, o mototaxista viu o fio velho caído no chão, mas não percebeu que as cuecas estavam queimadas. Minutos depois, ao ir pegar uma cueca para se arrumar para a academia, Jackson viu que todas estavam queimadas.

"O varal onde estavam minhas cuecas tinha um arame. Ele estava caído e vi a ponta do varal queimada, mas não olhei para as cuecas, então eu remendei o varal e deixei as cuecas lá. Antes de ir para a academia eu pensei: ‘agora vou pegar uma cueca para usar’. [...] Quando eu fui pegar, as cuecas estavam todas queimadas no varal. Não sobrou uma", contou o homem ao g1.

Após o fato inusitado, Jackson gravou um vídeo e enviou a um grupo de conhecidos. As imagens viralizaram.

De acordo com a Enel Distribuição Ceará, o estado passou de 110 mil descargas elétricas desde janeiro até esta segunda-feira. Morada Nova foi o segundo município mais atingido do Estado, com 3.600 raios.