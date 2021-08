Raio-x da vacina: só 4 cidades baianas imunizaram mais da metade da população

Apenas quatro cidades baianas já vacinaram mais da metade de suas populações adultas com a dose única da vacina ou com as duas doses contra a covid-19: três delas ficam no Centro-Sul (ou Sudoeste) da Bahia: Jussiape, com 60,4% de totalmente imunizados, Maetinga, com 55,9%, e Contendas do Sincorá, com 50,8%. Mulungu do Morro, no Centro-Norte, completa a lista, com 52,6%.

Os dados consideram as doses aplicadas e já lançadas na base nacional do Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde, até a noite desta sexta-feira (13). Na Bahia, há pelo menos 1 milhão de doses ainda não lançadas.

Nos oitavo mês de vacinação, o CORREIO também mostra que a Bahia tem pouco mais de 24% de sua população adulta totalmente imunizada e que as mulheres são maioria na corrida pela vacinação. Em Salvador, que já imunizou mais de 32% do público-alvo, pretos e pardos lideram o ranking dos imunizados. Em todo o estado, a campeã de doses aplicadas é a vacina Astrazeneca, da Fiocruz - quase metade das mais de 9 milhões de doses. Veja os números: