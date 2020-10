Raio-x das eleições em Feira de Santana: conheça quem é quem na disputa

Não é exagero dizer que Feira de Santana é a segunda capital da Bahia. Uma cidade com 700 mil habitantes, pólo comercial, industrial e de logístico. Por toda essa importância, o que acontece nas eleições por lá influencia em todo o estado.

Para as Eleições 2020, Feira se superou: são 10 candidatos à prefeitura. Tem prefeito buscando a reeleição, deputado que perdeu quatro eleições mas chega forte, radialista que pode surpreender em seu primeiro pleito e deputada federal campeã de votos em 2018.

Nesse podcast, apresentamos quem é quem nas eleições em Feira de Santana e, mais importante ainda, trazemos um debate sobre como as forças políticas foram formadas. Quem está com o apoio do Governo do Estado? Quem tem o apoio dos grandes políticos da cidade?

Além de ouvir cada candidato, trazemos a análise de Joilton Freitas. Ele é jornalista especialista em política e âncora do programa Rotativo News, da Rádio Sociedade News FM de Feira de Santana.

QUE PODCAST É ESSE? O que a Bahia Quer Saber é uma produção diária do CORREIO. Nele, trazemos sempre programas temáticos, debatendo algum conteúdo extremamente local - ou seja, um assunto que interessa direamente à vida de quem mora em Salvador e na Bahia.

MAS O QUE É PODCAST? É um programa de áudio igualzinho a um de rádio, mas que você pode ouvir quando, onde e como quiser - pulando, pausando ou adiantando os trechos, se preferir. Basta ter um aplicativo de músicas (como Spotify), um aplicativo para podcasts (do Google ou da Apple) ou simplesmente dar o play na janela acima.

