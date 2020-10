Raio-x das eleições em Vitória da Conquista: onde a polarização dá o tom

Vitória da Conquista é a capital do sudoeste da Bahia. Uma cidade com mais de 300 mil pessoas, pólo econômico e universitário, por onde passa a importante BR-116, rodovia que leva produção do nosso estado para todo o Brasil.

Desde 2000, dois grupos políticos encabeçam a disputa pela prefeitura de Conquista. O PT comandou a cidade por 20 anos, até 2016, quando Herzem Gusmão (MDB) ganhou de José Raimundo Fontes (PT) no segundo turno.

Mais uma vez, Herzem e José Raimundo disputam a prefeitura. Dessa vez, a novidade é a chegada de outros candidatos que querem povoar a direita e a esquerda conquistense com novas propostas e até de forma mais radical.

Nesse podcast, trazemos todos os detalhes sobre a disputa em Vitória da Conquista. Quem são os candidatos, qual a história política deles, quem ocupa a direita e a esquerda, quem está alinhado a Jair Bolsonaro e quem apoia Lula.

Para esse podcast, ouvimos Matheus Silveira Lima, professor de Ciências Políticas da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) de Vitória da Conquista.

QUE PODCAST É ESSE? O que a Bahia Quer Saber é uma produção diária do CORREIO. Nele, trazemos sempre programas temáticos, debatendo algum conteúdo extremamente local - ou seja, um assunto que interessa direamente à vida de quem mora em Salvador e na Bahia.

MAS O QUE É PODCAST? É um programa de áudio igualzinho a um de rádio, mas que você pode ouvir quando, onde e como quiser - pulando, pausando ou adiantando os trechos, se preferir. Basta ter um aplicativo de músicas (como Spotify), um aplicativo para podcasts (do Google ou da Apple) ou simplesmente dar o play na janela acima.

