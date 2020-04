Raio-X: os números da defesa do Vitória em 2020

A defesa do Vitória mostrou garras afiadas nos três primeiros meses de 2020. Nenhum adversário conseguiu furar a retranca rubro-negra mais de uma vez nesta temporada. Em 10 jogos, o time comandado por Geninho sofreu apenas seis gols - média de 0,6 por partida. A zaga passou em branco diante de Fortaleza, Bahia, Freipaulistano e Imperatriz. Já Sport, CRB, ABC, River-PI, Lagarto e Ceará encontraram uma única oportunidade cada para estufar a rede.

A manutenção de uma dupla de zaga desde o início do ano contribuiu para a estabilidade do setor. Único jogador do Vitória titular em todos os jogos, a juventude de João Victor, 22 anos, casou bem com a experiência de Maurício Ramos, 35. O veterano participou das oito primeiras partidas, até se machucar contra o ABC, dia 8 de março, na 6ª rodada da Copa do Nordeste. Ele deixou o gramado da Arena das Dunas antes da equipe potiguar garantir o empate em 1x1.

Com João Victor e Maurício Ramos em campo, o Vitória sofreu três gols. Os outros três foram lamentados com John ou Jean dentro das quatro linhas. O zagueiro revelado na Toca foi titular contra o Ceará, pela Copa do Brasil, e substituído pelo também prata da casa Carlos no final do jogo. Já o volante foi improvisado diante do River-PI, na última partida antes da paralisação dos campeonatos por causa da pandemia de coronavírus.

Com chance de garantir vaga na quarta fase da Copa do Brasil, competição em que levou dois gols, o Vitória é o segundo colocado do Grupo B da Copa do Nordeste. Com quatro tentos sofridos, o rubro-negro é dono da melhor defesa do regional. O título é dividido com Fortaleza e Bahia, líder e vice-líder do Grupo A, respectivamente. No primeiro trimestre do ano, o Leão disputou o Campeonato Baiano com o agora extinto time de aspirantes, treinado pelo já demitido Agnaldo Liz.

Diante da boa exibição da defesa no começo da temporada, de que forma os rivais conseguiram encontrar o caminho da rede rubro-negra? O CORREIO fez um raio-x dos gols sofridos pelo Vitória este ano. Os números apontam onde e quando o time falhou.

Há equilíbrio em relação ao mando de campo e tempo de jogo. Foram três gols sofridos no Barradão, diante de CRB, Lagarto e River-PI, e outros três longe de Salvador, contra Sport, na Arena Pernambuco, ABC, na Arena das Dunas, e Ceará, no estádio Castelão. Também foram três tentos lamentados em cada tempo. Eles mostram que o Vitória precisa ficar mais atento pouco antes do intervalo da partida e que não costuma vacilar perto do duelo ser encerrado. Os três da etapa inicial aconteceram próximo ao apito, a partir dos 43 minutos. Já os três da fase final foram lamentados até os 28 minutos.

A estatística também mostra que o Vitória saiu na frente em cinco dos seis jogos em que sofreu gol nesta temporada. Diante de Sport e ABC, cedeu o empate e não conseguiu mudar o placar. Contra CRB e Lagarto, a igualdade no marcador foi convertida em triunfo depois. A goleada por 4x1 em cima do River-PI não foi ameaçada pelo gol adversário, marcado quando o Leão já tinha dois de vantagem. A única vez em que o Vitória não saiu na frente nesta temporada, foi também quando lamentou a única derrota, por 1x0, ainda do Ceará.

RABISCADO

É por baixo que vem o perigo. Cinco dos seis gols sofridos foram marcados com os pés. O único rival que anotou de cabeça foi o Ceará. Após cobrança de falta, Rafael Sóbis testou de cabeça na derrota por 1x0. E ainda há uma ressalva. Depois do cabeceio do atacante alvinegro, a bola desviou nas pernas do zagueiro João Victor e enganou o goleiro Lucas Arcanjo. Na súmula, o gol foi registrado para o centroavante.

O gol de Rafael Sóbis foi um dos três lamentados após lance de bola parada. O único gol do Lagarto no triunfo rubro-negro por 3x1, na Copa do Brasil, também foi marcado em consequência de cobrança de falta. Depois de ser lançada na área, a redonda sobrou livre para o meia Edilson mandar pra rede. O Vitória amargou um gol de falta direta. O zagueiro Xandão deu uma pancada em jogo válido pela Copa do Nordeste, no Barradão, e fez o gol do CRB na vitória do Leão por 2x1.

Esse gol da equipe alagoana foi o único sofrido pelo time do técnico Geninho de fora da área. Três foram marcados dentro na grande área e dois na pequena. Xandão também foi o único defensor a estufar a rede. Os outros cinco foram assinados por meias ou atacantes. Além de Rafael Sóbis, Igor Goulart, Lucas Mugni, Edilson e Luccas Brasil ajudaram a escrever o placar em cima de Ronaldo (quatro gols sofridos) e Lucas Arcanjo (dois). Antes de se machucar, Martín Rodríguez só esteve em campo em parte do empate sem gols com o Fortaleza, na estreia da temporada.