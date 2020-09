Raio-X: Os números do ataque do Vitória no pós-retorno

O ataque é o setor do Vitória com o maior número de opções para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. São 13 atacantes à disposição do técnico Bruno Pivetti. O último foi anunciado na quarta-feira. Ewandro tem 24 anos, estava no Sport, e foi o segundo contratado para a posição depois da retomada dos treinos presenciais na Toca do Leão, em junho. Mateusinho já havia chegado ao clube em julho.

Além deles dois, o elenco conta também com Alisson Farias, Vico, Felipe Garcia, Rodrigo Carioca, Ruan Levine, Caíque Souza, Eron, Samuel, Jordy Caicedo, Júnior Viçosa e Léo Ceará, sendo os cinco últimos centroavantes, apesar de Eron também ser aproveitado pelos lados do campo.

Diante de tanta oferta, como está a produtividade do ataque do Leão no pós-retorno? Levantamento do CORREIO traz um raio-x dos gols marcados pelo Vitória depois da retomada dos campeonatos, em julho. Artilheiros, garçom, quando, onde e como o time encontrou o caminho das redes desde que o técnico Bruno Pivetti estreou à beira das quatro linhas, no empate em 1x1 com o Botafogo-PB, dia 22 de julho, pela Copa do Nordeste.

Em 12 jogos, o Vitória comemorou dois triunfos, empatou sete vezes e lamentou três derrotas. Foram 14 gols marcados, o que dá uma média de 1,16 tentos por partida. O Leão passou em branco em quatro deles, nas derrotas para Ceará e Confiança, e nos empates com Figueirense e Náutico.

Os outros oito confrontos mostram que o rubro-negro foi mais efetivo no primeiro tempo, quando marcou oito gols, quatro deles nos 15 minutos iniciais. Os outros seis tentos foram assinalados no segundo tempo, sendo três nos últimos 15 minutos do jogo.

Os números também apontam que a bola aérea ofensiva do Vitória não vem rendendo muitos frutos. O time só marcou um gol de cabeça, na reestreia da temporada, quando Jordy Caicedo testou certeiro contra o Botafogo-PB. O caminho para os outros 13 gols foi encontrado por baixo. Deles, oito foram marcados com o pé esquerdo e cinco com o direito.

A bola parada não vem sendo uma arma. O Vitória não marcou gols de falta ou após cobranças de escanteio. Os registros nesse quesito são apenas de pênalti. Foram três convertidos, dois por Thiago Carleto e um por Léo Ceará.

Com a bola rolando, em qual região do campo o Vitória acerta mais a pontaria? Na grande área. Nela, foram marcados nove gols. Outros quatro saíram na pequena área e apenas um de fora.

O artilheiro do pós-retorno é o centroavante Léo Ceará, autor de três gols. Jordy Caicedo, Alisson Farias e Thiago Carleto marcaram dois cada. Já Mateusinho, Vico, Jean, Rafael Carioca e Marcelinho anotaram um cada.

O garçom é Guilherme Rend, com dois passes para gol. Thiago Carleto, Jonathan Bocão, Romisson, Mateusinho e Fernando Neto serviram os companheiros uma vez cada.

Apesar de só ter chegado à Toca do Leão poucos dias antes da retomada dos campeonato após a paralisação em função da pandemia de coronavírus, Mateusinho foi o atacante mais utilizado pelo técnico Bruno Pivetti. Ele foi mandado à campo 11 vezes, sendo sete como titular.

Raio-X dos gols marcados pelo Vitória no pós-retorno:

Total de gols: 14 em 12 jogos (média de 1,16 gols por partida)

Artilheiros:

Léo Ceará: 3

Jordy Caicedo, Alisson Farias e Thiago Carleto: 2

Jean, Mateusinho, Rafael Carioca, Vico e Marcelinho: 1

Garçons:

Guilherme Rend: 2

Thiago Carleto, Romisson, Jonathan Bocão, Mateusinho e Fernando Neto: 1

Por tempo:

Marcados no 1º tempo: 8

Marcados no 2º tempo: 6

Nos primeiros 15 minutos iniciais: 4

Nos 15 minutos finais: 3

Bola parada: 3 (todos de pênalti)

De que forma:

Cabeça: 1

Pé direito: 5

Pé esquerdo: 8

Em qual local do campo:

Na pequena área: 4

Na grande área: 9

De fora da área: 1

Utilização dos atacantes por Bruno Pivetti:

Mateusinho: 11 jogos (7 como titular)

Léo Ceará: 8 jogos (6 como titular)

Jordy Caicedo: 8 jogos (4 como titular)

Vico: 8 jogos (6 como titular)

Alisson Farias: 5 jogos (todos como titular)

Felipe Garcia: 6 jogos (1 como titular)

Júnior Viçosa: 5 jogos (1 como titular)

Eron: 5 jogos (1 como titular)

Ruan Levine: 3 jogos (nenhum titular)

Rodrigo Carioca: 1 jogo (começou entre os reservas)

Caíque Souza: não entrou em campo

Samuel: não entrou em campo