Raissa quebra porta do banheiro após discussão com Luiza em A Fazenda 12

A participante Raissa Barbosa se descontrolou mais uma vez no fim de tarde desta sexta-feira (16) em A Fazenda 12, reality show da Record TV. A peoa ficou irritada depois de uma discussão com Luiza Ambiel e foi chorar no banheiro (assista abaixo).

Tudo começou com Raissa comprando a briga entre Stéfani e Luiza, dizendo que a ex-"Banheira do Gugu" foi para o lado de Biel depois que ele voltou de três roças.

No Twitter, muitos internautas ficaram preocupados com a situação e defenderam Raissa. "Luiza provocou a Raissa sim, de uma maneira muito suja ainda, usando coisas que sabia sobre ela porque raissa considerava ela uma amiga. Usando o transtorno da raissa contra ela. Foi nojento, sujo, ruim de assistir de tão baixo", disse uma usuária, lembrando que a ex-vice-Miss Bumbum tem a Síndrome de Borderline.

"Diariamente Raissa é uma pessoa super doce, que tá sempre apoiando quem tá do lado dela, tentando deixar todo mundo pra cima. Ela não merece ser definida pelo transtorno dela", disse outra. "A Raissa não é louca, ela tem transtorno. Esse pânico que temos vendo cenas como essa, é pela falta de informação e convívio com quem tem borderline. Vim aprender só com ela dentro do programa", comentou a influenciadora Camilla de Lucas.