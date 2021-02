Ramírez deixa campo chorando e tem suspeita de lesão ligamentar

Substituído durante o segundo tempo, o meia Juan Pablo Ramírez teve suspeita de lesão no ligamento do joelho. De acordo com o médico do Bahia, Rodrigo Daniel, o colombiano vai passar por exames nessa quinta-feira (4).

"Ramírez sofreu entorse no joelho esquerdo no meio do segundo tempo. Saiu com bastante dor. Vamos fazer ressonância para chegar a um diagnóstico. Existe suspeita de lesão ligamentar", disse Rodrigo Daniel.

Ramírez deixou o campo chorando e ainda no banco de reservas iniciou o tratamento com gelo. O meia vem sendo um dos destaques do Esquadrão na reta final do Campeonato Brasileiro e já marcou três gols na Série A.

Por outro lado, o Bahia pode ter o retorno do goleiro Douglas na partida contra o Goiás. Ele machucou o joelho no duelo contra o Vasco e vem fazendo tratamento.

"(Douglas) sofreu trauma no joelho esquerdo. No jogo chamou a atenção o trauma na face. Mas houve contusão no joelho, exame afastou lesão. Mas se ele estiver bem vai para o jogo de sábado", completou o médico tricolor.