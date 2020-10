Ramon comemora estreia como titular e projeta sequência no Bahia

O primeiro jogo de Ramon como titular do Bahia no Campeonato Brasileiro pegou todo mundo de surpresa. Contra o Atlético-MG, Mano Menezes colocou em campo um time formado por quatro volantes no meio-campo. A ideia era a de segurar a intensidade promovida pelo time mineiro.

Após as mudanças no segundo tempo, o Bahia acabou conseguindo a virada e venceu o jogo por 3x1. O resultado foi comemorado por Ramon. O volante contou que vem tentando aproveitar ao máximo as chances recebidas e espera ter sequência no tricolor.

"O Mano sempre dá atenção ao grupo todo, sempre deixa todos preparados. Não foi diferente, ele oportunizou jovens que não vinham tendo tantas oportunidades. Eu fico feliz com a chance que ele vem me dando durante os jogos e espero aproveitar para continuar tendo sequência", disse ele.

Na análise do volante, o triunfo sobre o então líder do Brasileirão pode ser a virada de chave no Esquadrão no Campeonato Brasileiro. Com 19 pontos, o Bahia conseguiu respirar e abriu um pouco de distância da zona de rebaixamento. Mas ainda segue na luta contra a degola.

"É um jogo que nos traz confiança pelo resultado geral. Vamos ter uma sequência difícil, vem Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, e espero que o clube continue vencendo para melhorar na tabela e fazer uma boa campanha na Sul-Americana", disse.

Ramon aproveitou ainda para elogiar o companheiro Fessin. Autor de um gol no empate por 1x1 com o Goiás, o meia-atacante foi outro que fez contra o Atlético-MG o primeiro jogo como titular do Esquadrão no Brasileirão.

"Ele é um pouco tímido, mas é um cara fantástico. É o meu companheiro de quarto na concentração, chegamos aqui no mesmo dia, então fizemos amizade rápido. Ele é um cara humilde, tem um grande potencial, nos treinos as vezes ele faz coisas que a gente fica surpreso, tira coelho da cartola. É um jogador que vai ajudar muito o Bahia porque tem futuro e um grande potencial", finalizou.

Em treinos na Cidade Tricolor, o Bahia volta a jogar pela Série A agora no dia 31, quando visita o Santos, na Vila Belmiro. O clube vive a expectativa para conhecer o adversário na Copa Sul-Americana. O sorteio que definirá o rival na segunda fase será nesta sexta-feira (23).