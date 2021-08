Ramon Menezes é demitido do Vitória após menos de dois meses no cargo

Ramon Menezes não é mais o treinador do Vitória. O CORREIO apurou que o ídolo rubro-negro foi demitido do cargo na noite de quarta-feira (4), quando deixou o alojamento da Toca do Leão, onde estava morando. O desligamento ocorreu um dia após a eliminação do time nas oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Grêmio. A demissão foi divulgada inicialmente pelo site Galáticos Online.

Ramon Menezes deixa a Toca do Leão após sete derrotas, seis empates e três vitórias. Em 16 jogos, o aproveitamento foi de 31,2%. A situação atual do time na Série B do Campeonato Brasileiro é delicada. Em 15º lugar, o rubro-negro soma os mesmos 13 pontos de Ponte Preta, Londrina e Cruzeiro. Os últimos dois são integrantes da zona de rebaixamento.

O Reizinho da Toca, como era conhecido na época em que ainda calçava chuteiras, foi anunciado como novo treinador em 8 de junho. Ele estreou no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil e conduziu a equipe à classificação às oitavas de final após reverter placar adverso da primeira partida e vencer o Internacional por 3x1, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O time, no entanto, não manteve o embalo.

Na ocasião, Ramon substituiu Rodrigo Chagas, demitido após a 2ª rodada da Série B. O ex-técnico entrou de férias após deixar o posto. No mês passado, quando retornou, definiu a saída do clube para seguir a carreira de treinador profissional. Com aproveitamento de 51% em 30 jogos, Rodrigo é o comandante com melhor desempenho na atual gestão do presidente Paulo Carneiro, iniciada em abril de 2019.

Uma gestão, por sinal, de alta rotatividade no cargo de treinador. Oito foram contratados pelo clube nos 27 meses de mandato, o que dá uma média de um novo técnico a cada 3 meses e 11 dias. São eles: Osmar Loss, Carlos Amadeu, Geninho, Bruno Pivetti, Eduardo Barroca, Mazola Júnior, Rodrigo Chagas e Ramon Menezes. A conta não inclui Cláudio Tencati, o primeiro técnico na gestão de Paulo Carneiro, porque já estava no clube quando o dirigente assumiu.

Rodrigo Chagas não saiu do clube

A reportagem apurou que a rescisão de Rodrigo com o Leão não chegou a ser concluída - as partes ainda negociam um acordo. Procurado, ele informou que não recebeu proposta para retornar ao cargo após a demissão de Ramon. Fontes relatam que, após discussões, a relação entre o presidente e Rodrigo está estremecida.

O acordo entre o Vitória e Rodrigo Chagas pode ganhar maior importância por causa da nova regra que limita a contratação de treinadores pelos clubes. De acordo com a CBF, "(...) o clube começará o Brasileiro com um técnico inscrito e, caso demita este treinador, poderá inscrever apenas mais um técnico. Se houver uma segunda demissão, o profissional substituto tem que estar trabalhando no clube há pelo menos seis meses. Em caso de pedido de demissão por parte do treinador, o clube não sofrerá limitação para inscrever um novo técnico".

Portanto, a única forma do rubro-negro contratar um terceiro treinador nesta Série B é se no ato de desligamento de Rodrigo ou de Ramon constar, oficialmente, que pelo menos um deles pediu demissão (e não que foi demitido). Do contrário, o clube terá que colocar como treinador alguém que já é funcionário atualmente.

O desligamento declarado pelo Vitória, mesmo que no site oficial, não representa, necessariamente, uma demissão nesse caso. O que vale é o que constar na rescisão. As informações foram confirmadas pela CBF após consulta feita pelo CORREIO.

O elenco voltou na quarta-feira (4) de Porto Alegre, onde perdeu para o Grêmio por 1x0 na noite de terça e se despediu da Copa do Brasil. Os jogadores retornaram aos treinos na manhã desta quinta, na Toca do Leão. Já sem Ramon, a atividade foi conduzida por Ricardinho, auxiliar técnico fixo do clube. O próximo jogo é sábado (7), às 19h30, contra o Vasco, no Barradão.