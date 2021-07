Ramon Menezes tem primeira semana 'cheia' para treinar o Vitória

Ramon Menezes ainda nem completou um mês à frente do Vitória e já comandou o time em oito partidas. O início de trabalho do técnico foi intenso à beira do campo, mas até aqui ele ainda não tinha tido tempo livre para treinar o elenco na Toca do Leão. Os jogos aconteceram em 23 dias, com intervalo de dois ou no máximo três entre um e outro.

Esta semana, pela primeira vez, o técnico vai ter seis dias seguidos sem compromissos oficiais, o que permite ajustar a equipe. O Vitória entrou em campo no último sábado (3), quando empatou em 1x1 com o Goiás, no Barradão, e voltará a jogar no próximo sábado (10), às 19h, contra o Confiança, no estádio Batistão, em Aracaju, pela 10ª rodada da Série B.

O elenco rubro-negro folgou no domingo e se reapresentou ontem. A viagem para Aracaju será na sexta à tarde, após o último treinamento na Toca do Leão. “Importante que terei uma semana, com todo mundo à disposição, para a gente colocar aquilo que, no meu entendimento, seja o mais forte para o Vitória”, comemorou Ramon.

A brecha no calendário também será positiva para atletas que ainda precisam se entrosar melhor, a exemplo do zagueiro Thalisson Kelven. “Muito importante ter essa semana de treinamento. (...) A gente vai treinar muito, trabalhar bastante para chegar pronto para fazer um bom jogo contra o Confiança”, afirmou o defensor. Contratado em 15 de junho, ele estreou com a camisa do Vitória no empate com o Goiás.

O intervalo ocorre em momento oportuno. Anunciado em 8 de junho, Ramon Menezes se apresentou ao clube no dia 9, em Porto Alegre, já estreou à beira do campo no dia seguinte e conquistou a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, com vitória de 3x1 sobre o Internacional no estádio Beira-Rio, de virada. Na ida, ainda sob o comando de Rodrigo Chagas, o Leão havia perdido de 1x0 no Barradão.

Apesar do feito na Copa do Brasil, o treinador não vem obtendo bons resultados na Série B do Brasileiro, competição pela qual disputou sete partidas. Entre elas, três derrotas e três empates. A única vitória foi registrada em 19 de junho, por 3x1, contra o Brusque, no Barradão. Antes de Ramon assumir, o time tinha perdido um jogo e empatado outro, ainda com Rodrigo.

Com apenas 25,9% de aproveitamento, o Vitória é o 16º colocado da Série B, com os mesmos sete pontos de todos os times que estão na zona de rebaixamento: Brasil de Pelotas, Ponte Preta, Londrina e Remo. O Leão leva a melhor no saldo de gols.

“É começo de um trabalho, construção de um trabalho. Tenho convicção e confiança de que estamos no caminho certo”, declarou Ramon Menezes. Contra o Confiança, ele terá o volante Gabriel Bispo, após cumprir suspensão, e perderá o lateral esquerdo Roberto pelo mesmo motivo. Levou cartão amarelo no banco de reservas durante a partida contra o Goiás.

Todos os jogos do Vitória sob o comando de Ramon Menezes:

10 de junho - Internacional 3x1 Vitória - Copa do Brasil

13 de junho - Vitória 0x0 Operário - Série B

16 de junho - Remo 0x0 Vitória - Série B

19 de junho - Vitória 3x1 Brusque - Série B

22 de junho - Coritiba 1x0 Vitória - Série B

26 de junho - Vitória 1x2 Londrina - Série B

30 de junho - Botafogo 1x0 Vitória - Série B

3 de julho - Vitória 1x1 Goiás - Série B