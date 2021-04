Ranger 2022: picape ganha comandos remotos e nova versão

A Ford deu um passo importante na conectividade dos seus produtos ao apresentar a linha Ranger 2022, atualmente, seu produto de maior volume no país. Assim como aconteceu com o Territory, SUV que chegou ao mercado ano passado, a picape agora conta com um aplicativo que possibilita comandos remotos.

Chamado de FordPass, ele está disponível para os sistemas Android e IOS, e tem funcionalidades que facilitam a vida do usuário. Entre eles, a partida remota do motor, que possibilita a climatização da cabine. Há ainda a vantagem de acompanhar remotamente a localização do utilitário, verificar a autonomia do combustível e nas versões XLT e Limited checar a pressão dos pneus.

Dê play e acompanhe a avaliação da Ranger

Configuração Black

A nova opção da Ranger 2022, a Black, utiliza como base a versão XLS, com cabine dupla, tração 4x2, transmissão automática e motor 2.2 diesel (160 cv). O foco da empresa é o consumidor que utiliza a picape em zonas urbanas e estradas pavimentadas.

Além do visual escurecido, ela conta com o mesmo santoantônio da versão Limited, estribos laterais e acabamento em couro nos bancos. Como acessório, a Ford desenvolveu uma capota rígida com acionamento elétrico. Bem equipada e com um motor econômico, a Ranger Black custa R$ 179.900, um preço competitivo para a categoria.

A Ranger Black tem motor 2.2 litros a diesel e custa R$ 179.900 (Foto: Ford)

Tecnologias na Limited

A opção que avaliamos desta vez foi a Limited, a mais completa do portfólio da Ranger. Nela, o motor tem 3.2 litros e cinco cilindros, rendendo 200 cv de potência e 47,9 kgfm de torque.

Para ser competitiva com versões mais completas dos rivais, a Ford equipou essa versão com equipamentos de veículos de luxo, como piloto automático adaptativo, que mantém uma velocidade pré-estabelecida e, caso o carro da frente reduza, diminui também na picape.



A versão Limited da Ranger tem capacidade para 1.001 kg (Foto: Antônio Meira Jr./CORREIO) A picape tem 5,35 m de comprimento, 1,86 m de largura (sem contar os retrovisores) e 1,85 m de altura (Foto: Antônio Meira Jr./CORREIO) A versão Limited tem acabamento em couro e piloto automático adaptativo (Foto: Ford) Todas as configurações com cabine dupla contam com sete airbags (Foto: Ford) Há um detector de fadiga, que avisa quando o motorista está cansado (Foto: Antônio Meira Jr./CORREIO) A tração é ajustada por esse seletor no console central (Foto: Antônio Meira Jr./CORREIO)

Outro sistema alerta caso o motorista mude de faixa na pista sem sinalizar, e um outro detecta se condutor está cansado. Há também um assistente autônomo de frenagem, que pode parar a picape quando ela está em risco de colidir com outros veículos.

A versão custa R$ 249.990. É mais cara que a Chevrolet S10 High Country, que sai por R$ 234.360, e Nissan Frontier LE, oferecida por R$ 240.790. É mais barata que a Mitsubishi L200 Triton Sport HPE-S (R$ 256.990) e Toyota Hilux SRX (R$ 258.190). Equipada com um motor V6 a diesel (258 cv), a Amarok custa R$ 270.100 na versão Extreme. Apenas Hilux e Ranger contam com cinco anos de garantia total. As demais possuem três anos de cobertura.