Ranking da higiene: Camilla e Sarah tomam mais que o dobro de banhos de Viih Tube

Quantos banhos você costuma tomar por semana? Essa resposta varia de pessoa pra pessoa, mas no Big Brother Brasil 21 essa frequência oscila bastante, o que chamou a atenção do público. E os internautas que acompanham o reality de forma mais assídua decidiram passar a situação a limpo e criaram uma lista com a contagem de todas as vezes que cada participante entrou debaixo do chuveiro.



O ranking da higiene pessoal foi postado numa rede social na semana passada e virou assunto no programa Fantástico, neste domingo (14). Os números, que mostram, por exemplo, que Camilla de Lucas e Sarah têm, cada uma, mais que o dobro dos banhos de Viih Tube (48 x 22), geraram polêmica na web. No top 3 dos menos limpinhos também estão Fiuk e Pocah. Gil do Vigor completa o pódio dos mais assíduos no asseio.



Veja abaixo a lista dos banhos tomados até o dia 8 de março, quando o reality completou 43 dias.

Camilla de Lucas - 48 banhos Sarah - 48 banhos Gil - 46 banhos João - 46 banhos Julliette - 45 banhos Projota - 39 banhos Caio - 39 banhos Rodolffo - 39 Carla Diaz - 35 banhos Arthur - 32 banhos Thaís - 29 banhos Pocah - 29 banhos Fiuk - 27 banhos Viih Tube - 22 banhos

