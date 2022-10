Rapaz morre após ser atropelado por ônibus na entrada da Rodoviária de Salvador

Um homem morreu após ser atropelado por um ônibus na entrada da Rodoviária de Salvador, sentido Rótula do Abacaxi, no início da tarde desta sexta-feira (7). As informações são da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador).

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local para prestar os socorros, mas a vítima não resistiu.

O acidente deixou o trânsito intenso na região e o congestionamento se encontra nas imediações da Madeireira Brotas. Agentes da Transalvador permancem no local até a situação ser resolvida.