Rapper DMX sofre overdose e está em 'estado vegetativo', diz site

O rapper DMX sofreu uma overdose na noite da sexta-feira (2) e está internado em estado grave em um hospital, segundo o site especializado em celebridades TMZ.

O artista de 50 anos, cujo maior sucesso é "Party Up (Up in Here)", sofreu um ataque cardíaco por conta da overdose. Ele foi levado para um hospital em White Plains, em Nova York. DMX está em "estado vegetativo", segundo informou uma fonte ao site.

O rapper tem problemas com drogas e há anos luta contra a dependência química, chegando a ficar em clínica de reabilitação. Ele também ficou cerca de 1 ano preso por fraude.

O último disco lançado por ele é de 2015, "Redemption of the Beast". DMX também é ator, participando de filmes como "Romeu tem que morrer", "Rede de corrupação" e "Contra o tempo".