Raquel Pacheco, ex-Bruna Surfistinha, revela ter sido abusada pelo pai

Raquel Pacheco, que ficou conhecida como Bruna Surfistinha, revelou em entrevista para a Marie Claire que sofreu abusos sexuais por parte do pai adotivo. A ex-garota da programa fugiu de casa aos 17 anos.

“Eu tinha uns 7 anos e acordei com o meu pai passando a mão no meu corpo. Me assustei, mas não tinha noção do que estava acontecendo e aquilo nunca mais se repetiu. Mas só entendi e elaborei isso muito recentemente”, contou ela na entrevista.

A empresária descobriu que era adotada aos 5 anos e nunca teve contato com a família biológica, embora o pai tenha dito que a mãe biológica dela estava "mais perto do que ela imaginava". Ela acredita que o pai adotivo pode ser o pai biológico. “Em uma constelação familiar, passei a suspeitar que minha mãe biológica engravidou de um estupro e confirmei isso no terreiro (de umbanda) onde trabalho. Numa dessas práticas de constelação, minha mãe adotiva não conseguia olhar para a minha mãe biológica. Parei por causa da pandemia, mas entendi, com isso, que meu pai adotivo pode ser meu pai biológico”, diz.

Como Bruna, ela abandonou a vida de classe média alta e se tornou prostituta. Nos três anos que levou a vida como Bruna, ela ficou conhecida por criar um blog em que falava do desempenho dos clientes. Ela escreveu quatro livros e viu um filme e uma série serem feitos sobre sua vida.

Atualmente, Raquel mora em São Paulo, tem uma loja virtual para venda de produtos eróticos e dá palestras e workshops para mulheres que querem mudar e melhorar a vida sexual.