Ratinho defende golpe militar 'aos moldes de Singapura' e 'limpeza' de moradores de rua

O apresentador Ratinho afirmou nessa terça-feira (16) que é a favor de uma "intervenção militar igual a de Singapura" para supostamente "melhorar a situação" vivida no Brasil. A declaração inconstitucional foi feita durante seu programa "Turma do Ratinho", na Massa FM, rádio de propriedade do apresentador.

"Eu sei que o que vou falar aqui pode até chocar, mas está na hora de fazer igual fez em Singapura. Entrou um general, consertou o país e, um ano depois, fez eleições. Mas primeiro consertou, chamou todos denunciados e disse: 'vocês têm 24 horas para deixar o país ou serão fuzilados'. Limpou Singapura", afirmou Ratinho.

Além disso, o apresentador também fez declarações em relação a moradores de rua, se baseando na alegada "limpeza" feita por Rudolph Giuliani, atual advogado de Donald Trump, quando era prefeito de Nova York.

"Ele pesquisou do que o povo tinha medo e era dos mendigos batendo nas portas. Ele limpou os mendigos da cidade. Do que as pessoas tinham medo? Morador de rua. Ele tirou todos os moradores de rua e deu um lugar para os caras se virarem. Ele limpou tudo e a imprensa ficou a favor dele. Aqui, se mexer com morador de rua, a imprensa cai em cima do político. Ele começou nos pequenos e chegou no maior."

Enquanto as medidas de Singapura restringiram de maneira latente as liberdades individuais, como punição para homossexualidade, pena de morte para certos crimes e castigos através de chibatadas; em Nova York, a medida não tem correlação direta com a melhora dos índices, já que não considera outros fatores. Além disso, o efeito colateral da "limpeza" dos moradores de rua foi o aumento da população carcerária da cidade.