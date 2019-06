Ratinho e SBT são condenados a pagar R$ 400 mil a dois padres por notícia falsa

O SBT e o apresentador Ratinho foram condenados a indenizar dois padres por danos morais por uma reportagem veiculada em 1999. A matéria falava que uma moradora da cidade havia deixado o marido para viver com o padre que celebrou seu casamento, mas a notícia era falsa.

Além de ser inverídica, as imagens da reportagem mostraram um outro padre da mesma cidade. Os dois, então, processaram o programa. Tanto a emissora quando Ratinho terão de pagar R$ 200 mil (corrigidos) a dois padres da cidade de Astorga, no Paraná, segundo decisão do STJ (Superior Tribunal de Justiça).

A decisão levou em conta "a imprudência dos apelantes ao transmitir ao vivo matéria ofensiva à honra dos apelados, o sofrimento ocasionado às vítimas e a repercussão em cadeia nacional de televisão, em horário nobre", escreveu o ministro. O caso ficou ainda mais grave por envolver padres acusados de infringir o celibato, informou o documento.