Raul Prata desfalca o Vitória por mais duas semanas

O Vitória passará mais duas semanas sem a principal referência da lateral direita. Titular absoluto da posição quando está à disposição, Raul Prata teve lesão na coxa direita diagnosticada e foi vetado. Ele está fora do jogo contra o Operário, sábado (4), às 11h, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, no Paraná, e também não vai atuar contra o Remo, dia 11, no Barradão.

De acordo com a previsão dos médicos do clube, o jogador de 34 anos precisará de 15 dias para se recuperar. Se esse prazo for cumprido, ele estará à disposição do técnico Wagner Lopes para a partida diante do Brusque, dia 17, no estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina.

Raul Prata vestiu a camisa do Vitória em nove das 21 rodadas da Série B. Ele esteve em campo pela última vez no encerramento do primeiro turno, quando deixou o gramado durante o segundo tempo do empate sem gols com o Vila Nova, dia 18 deste mês. Ele foi poupado no jogo seguinte, no triunfo por 1x0 contra o Guarani, e ficou fora do empate em 1x1 com o Náutico por sentir um desconforto. Van foi o titular da lateral direita nas duas partidas do returno e permaneceu em campo do início ao fim dos jogos.

Quem também se machucou e antes de estrear com a camisa rubro-negra foi o meia Sérgio Mota. Um exame de imagem apontou edema na coxa. Ele será reavaliado pelos médicos na quarta-feira (1º), quando será definida uma previsão de recuperação.

O elenco do Vitória folgou nesta terça-feira (31) e voltará aos treinos na Toca do Leão na quarta pela manhã com foco no jogo contra o Operário.