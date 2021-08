Raul Prata projeta sequência positiva do Vitória no returno da Série B: 'O primeiro passo foi dado'

Desde que chegou à Toca do Leão em março deste ano, Raul Prata sempre foi escolhido pelos treinadores para atuar como titular na lateral direita. Com Rodrigo Chagas, Ramon Menezes e agora Wagner Lopes, ele nunca sentou no banco de reservas. Dono da posição, o jogador de 34 anos vestiu a camisa do Vitória em 19 jogos e só não esteve mais vezes em campo pelas idas e vindas ao departamento médico.

"Foi o acúmulo de jogos. Lógico que é ruim ter lesões musculares. Eu tive, mas estou 100% recuperado", garantiu. "Nesse último jogo não teve nada a ver com lesão, mas sim precaução e um cuidado para recuperar bem", afirmou o lateral, que foi poupado do triunfo por 1x0 contra o Guarani, sábado passado, no Barradão.

"Nesse último jogo não foi uma lesão que me tirou. Foi o cuidado da fisiologia junto com a preparação física e a comissão técnica. Em comum acordo preferimos eu não jogar para não ter um risco. Eu fui poupado para não me machucar", contou. Na Série B, ele atuou em nove das 20 rodadas disputadas.

Um companheiro de posição também frequentou bastante o departamento médico nessa temporada. Titular durante todo o jogo contra o Guarani, Van fez apenas cinco partidas nesta Série B, três como titular - o jogo contra a equipe paulista está entre elas.

Contratado em maio, Gabriel Inocêncio passou por cirurgia, ficou à disposição a partir de junho e fez apenas três jogos com o manto vermelho e preto. Estreou como titular, não agradou e nunca mais teve nova chance. Aproveitado na posição algumas vezes, Cedric, que também atua como volante, perdeu espaço após a demissão de Rodrigo Chagas.

À disposição do técnico Wagner Lopes para o jogo contra o Náutico, Raul Prata projeta uma sequência positiva dele e do time no segundo turno da Série B.

"Fizemos um primeiro turno muito ruim e agora iniciamos o segundo já com uma vitória importante, contra um adversário que vem bem no campeonato. Essa vitória nos dá um ânimo para fazer diferente do que a gente fez no primeiro turno. Num campeonato de pontos corridos cada jogo é muito importante. Começamos com três pontos dentro de casa, o que nos ajuda e nos dá confiança para começar esse segundo turno bem", vislumbrou.

Com 19 pontos, o Vitória amarga a zona de rebaixamento, em 18º lugar. Adversário da vez, o Náutico soma 30 pontos e aparece na 8ª posição. O rubro-negro ainda não venceu como visitante nesta Série B e vai tentar acabar com o jejum diante da equipe pernambucana.

"Um jogo muito difícil. O Náutico liderou o campeonato por um bom tempo, fez excelentes jogos e não é à toa que conseguiu pontuar bem. A vitória (contra o Guarani) não nos dá uma tranquilidade porque nosso momento não é tranquilo, mas nos dá uma confiança, a motivação de que a gente pode fazer bons jogos, vencer e melhorar no campeonato para que a gente consiga sair o mais rápido possível dessa parte da tabela, que é a zona de rebaixamento, e começar a pensar em coisas melhores e maiores", projetou Raul Prata.