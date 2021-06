Raul Prata sobre derrota para o Londrina: 'É lamentar e aprender com os erros'

Recuperado de lesão na panturrilha, o lateral direito Raul Prata voltou a defender o Vitória na noite deste sábado (26), no Barradão. O defensor foi um dos destaques do rubro-negro no primeiro tempo, mas não pôde comemorar após o apito final. A queda de rendimento do Leão no segundo tempo resultou na derrota por 2x1 para o Londrina, em jogo válido pela 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

"Primeiro tempo muito bom, um dos melhores, fizemos o gol, saímos na frente. No segundo tempo, a equipe voltou muito diferente do primeiro tempo que fez, tomou os gols e não conseguiu. Criamos algumas chances, mas não conseguimos definir e empatar", avaliou Raul Prata. "É lamentar uma derrota dentro de casa e aprender com os erros para nos próximos jogos melhorar e voltar a vencer", completou o lateral direito.

Dinei abriu o placar no primeiro tempo, mas Adenilson e Tárik construíram a virada da equipe paranaense na etapa final. Com o resultado, o Vitória caiu três posições na tabela e agora ocupa a 16ª posição. O rubro-negro tem os mesmos seis pontos do Brasil de Pelotas, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, em 17º lugar.

Já o Londrina comemorou o primeiro triunfo na Série B. A equipe paranaense somou sete pontos, deixou o grupo da degola, subiu cinco posições e está na 14ª colocação. Como a 7ª rodada ainda será finalizada, poderá haver mudança na classificação.

O Vitória volta a entrar em campo na quarta-feira (30), às 21h30, quando visita o Botafogo, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. O jogo será válido pela 8ª rodada da Série B do Brasileiro.