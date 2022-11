Razonet orienta negociar dívidas com a União e aproveitar prorrogação do prazo

O prazo para que os empreendedores de pequenos negócios ajustem suas dívidas ativas da União vai

até 30 de dezembro de 2022, às 19h, para acordos do Programa de Regularização do Simples Nacional

e a Transação de Pequeno Valor. Os benefícios para quem aderir às renegociações incluem: entrada

facilitada, prazo ampliado para pagamento e desconto.

“É uma oportunidade incrível para negociar dívida com a União e se manter focado no crescimento do

negócio. Na Razonet Contabilidade Digital estamos ajudando os clientes que vão aderir à

negociação, que é muito vantajosa”, diz Luana Menegat, CEO da Razonet.

O Programa de Regularização do Simples Nacional, por exemplo, permite que a entrada seja parcelada

em até oito meses. O pagamento do saldo restante poderá ser dividido em até 137 parcelas mensais,

com desconto de até 100% dos acréscimos legais (juros, multas e encargo legal), com valor mínimo

da parcela de R$ 25 para microempreendedor individual (MEI) e R$100 para microempresa e empresa de

pequeno porte.

A Transação de Pequeno Valor, que possibilita ao contribuinte pagar os débitos inscritos em dívida

ativa da União com benefícios, é apenas débitos inscritos em dívida ativa há mais de um ano e cujo

valor consolidado seja igual ou inferior a 60 salários-mínimos.

“A regularização do negócio é muito importante porque o empreendedor pode obter a Certidão

Negativa de Débitos (CND), ampliando o acesso a crédito e financiamentos”, explica Luana Menegat.