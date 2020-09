Reabertura dos shoppings aos domingos acontece com cautela

O movimento no primeiro domingo de reabertura dos shoppings foi moderado, mas serviu para dar um alento para lojistas que amargaram sete meses de inatividade desde o início da quarentena. Os centros comerciais ainda não conseguem prever o futuro, mas aguardam uma retomada consistente e sem interrupções para os próximos meses.

No Salvador Shopping, a pedagoga Isa Lopes, 51, se entristeceu em ver lojas que costumava frequentar com as portas fechadas. “É muito triste assistir a esse fechamento porque implica na perda de negócio de muitos e em desemprego”, disse. Para ela, a retomada ocorre no mento adequado em que a saúde precisa estar alinhada com o reaquecimento da economia.

“Mas a população precisa se portar bem. Se uma loja ou local estiverem cheios, é preciso ter bom senso e se afastar, dar uma volta e só retornar com segurança”, acredita, defendendo que se todos seguirem as medidas de segurança, a retomada será muito mais efetiva.

Os consumidores aproveitaram o domingo para fazer refeições fora de casa e realizar compras que não puderam ser feitas durante a semana (Foto: Tiago Caldas)

A fonoaudióloga Ana Cristina Serra, 51, aproveitou o domingo para dar uma passeada no Shopping da Bahia. "Eu acho positivo, porque a retomada tem sido gradual. Como profissional de saúde, minha rotina durante a semana continuou mais ou menos normal. Então, a abertura no domingo é uma oportunidade que eu tenho para compras e alimentação fora de casa", defende.

As praças de alimentação foram as mais disputadas no primeiro domingo de reabertura confirmando um comportamento de antes da pandemia (Foto Tiago Caldas)

Para o superintendente do Shopping da Bahia, Wilton Oliveira, a avaliação foi positiva no primeiro domingo de abertura, pois esse reinício é mais um passo na retomada. A liberação dos cinemas, à partir da segunda, ajudará mais ainda nesse processo. “O fluxo de shoppings em Salvador sempre foi influenciado por diversos fatores: chuva, existência de outros eventos, atrativos dentro dos shoppings. Por enquanto, está dentro do esperado e só conseguiremos fazer uma avaliação melhor ao longo das semanas”, disse.

Retorno gradual

Segundo Oliveira, a procura maior esteve nas praças de alimentação, que já é uma característica comum nos domingos. “Entendemos que, na medida em que os clientes se sentem mais seguros, retomam suas rotinas de lazer e alimentação fora de casa nos finais de semana”, pontuou.

No quesito cinemas, ele lembrou que já existe um protocolo divulgado pela Prefeitura e a decisão de reabertura é do lojista. “Nós estamos apoiando com o que tem sido demandado e esperamos que a reabertura consolide o fluxo da praça de alimentação que tem no cinema um atrativo de fluxo importante para as operações da Praça”, defendeu.

Para Oliveira, como ainda não há um cenário de estabilidade sanitária, não dá para prever em quanto tempo os comerciantes conseguem recuperar o prejuízo dos meses inativos. “A macroeconomia brasileira tem papel importante nesta retomada e a dinâmica da pandemia nos próximos meses também influenciará. Como disse antes, o que nos conforta como gestores é que a retomada tem sido gradual, segura e efetiva, sem a necessidade de recuos. Seguimos em direção a uma convivência com o vírus circulante até a chegada da vacina”, completou.

No Salvador Shopping, os cinemas devem obedecer ao protocolo local junto com a ação denominada de #JuntosPeloCinema, que prevê um rígido protocolo de segurança e programação assinado pelo Festival de Volta Para o Cinema.

Em nota, a organização destacou que, entre os procedimentos adotados pela Cinemark, estão a medição de temperatura antes da entrada para as salas, a vedação física das poltronas interditadas (garantindo a ocupação máxima permitida) e filas de espera virtuais para compras de bomboniére. Os processos de higienização também foram totalmente reformulados: haverá totens de álcool em gel 70% nas dependências, limpeza rigorosa e com curto espaço de tempo nos banheiros, além do uso de EPIs pelas equipes de limpeza. Nas salas, as principais áreas de contato de todas as poltronas serão higienizadas manualmente nos intervalos entre cada sessão.

“Nós nos preparamos, durante todo esse tempo, para reencontrar o nosso público com toda a segurança necessária. Nossos protocolos foram pensados e desenhados, em detalhes, buscando proteção dos nossos clientes e colaboradores. Estamos satisfeitos em poder receber a todos com o nível qualidade da Cinemark”, afirma Marcelo Bertini, Presidente da Cinemark Brasil.

Tecnologia e distanciamento

A tecnologia será outra aliada da Cinemark no processo de reabertura, garantindo o distanciamento social em toda a jornada do cliente ao evitar filas e aglomerações. Os ingressos poderão ser comprados pelo aplicativo da Rede ou escaneando o QR Code diretamente nas comunicações do cinema. Aqueles que comprarem entradas e combos pelo celular, diretamente no cinema, não terão custo extra. Os ATMs, localizados próximos às bilheterias, também realizarão a venda de ingressos. Apenas um caixa estará aberto, exclusivo para pagamentos em dinheiro.

Os produtos da Cinemark poderão ser adquiridos também pelo aplicativo e nos ATMs. Quando o cliente desejar que o pedido seja preparado, basta acessar o QR Code presente nos materiais de comunicação, que irá direcioná-lo para o número de Whatsapp da Rede, por onde poderá enviar o número pedido. O espectador também pode optar por se dirigir aos caixas indicados para a liberação das solicitações. Para retirar os pedidos na bombonière, basta aguardar até ser chamado no painel eletrônico - outro recurso para evitar filas e aglomerações. Os alimentos só poderão ser consumidos dentro das salas.

A sinalização das salas e complexos também foi reformulada, com o objetivo de garantir o distanciamento necessário nas áreas comuns e o uso de máscaras em todos os ambientes. Para atender os protocolos nacionais com o objetivo de obter a melhor qualidade do ar possível, a limpeza do ar-condicionado será realizada com frequência, assim como a troca do sistema de filtragem e a renovação do ar. Os colaboradores da Rede passaram por amplo treinamento, tanto para reforçar a segurança das equipes quanto para tirar as dúvidas dos espectadores.