Realeza reafirma masculinidade negra em peças do AFD 2020

Com raízes no Recôncavo Baiano e o dendê correndo nas veias, a Realeza chega para participar do seu segundo Afro Fashion Day tendo bastante familiaridade com o tema desta edição. A proposta da marca é dialogar sobre a masculinidade negra, explorando as diversas possibilidades de mostrar homens pretos na linha de frente, em evidência.

Com cinco anos de existência, a Realeza foi idealizada pelo estilista Tiago Azeviche e teve sua origem por influência familiar, tendo sua mãe e tias costureiras. “Sempre por conta dos terreiros, para os quais elas costuravam, ficava sob minha responsabilidade ir aos armarinhos na busca por fitas, linhas, agulhas, botões(...)”, relembra o criador de moda.

A Realeza foi idealizada pelo estilista Tiago Azeviche.

Apesar de toda influência na infância, foi através do movimento hip hop que a marca começou a tomar forma real. “Conheci uma galera da Saramandaia que fazia silk screen e fiquei curioso. Quando entendi que podia me juntar, então comecei a comprar camisas prontas para estampar, até que passei a aprimorar as peças com tintas melhores e detalhes que incrementavam o produto”, diz Azeviche.

Em 2013, a Realeza ingressou de vez no mercado com uma proposta de moda masculina atemporal/casual. Atualmente, a marca opera principalmente através de uma plataforma de E-commerce e por meio das Redes Sociais. Além da comercialização porta a porta, participação em feiras e multimarcas colaborativas.

Presente no Afro Fashion Day desde a edição 2019, Tiago classifica o evento como um projeto de relevância única para a moda baiana e nacional. “O AFD só amplia a visibilidade de nós afroempreededores e nos dá oportunidade de ver um de nossos projetos sob a passarela, tendo modelos diversos. É um evento é vivo com participação linda do público e composição com o cenário lindo e natural de salvador”, diz o estilista da Realeza. “Eu venho do recôncavo e minha família paterna é de Cachoeira, de uma região conhecida como O Palma, onde era forte o cultivo de dendê.”, completa o criador familiarizado com tema desta edição.



