Rebeca Tárique arrisca no pop e lança primeiro single autoral

Cantora, compositora e intérprete baiana, Rebeca Tárique é acompanhada por uma participação internacional em seu primeiro single autoral “Entregando-me”. A música será lançada na próxima sexta (19) em todas as plataformas digitais de áudio. O pré-save já pode ser feito clicando neste link.

Rebeca faz performances que destacam o seu contralto e tem trajetória musical que passa pela MPB e emerge nas canções sobre a cultura Afro Brasileira. Mas, neste primeiro trabalho autoral, que assina voz e composição, a artista buscou novos ares se arriscou em ritmos que bebem do Pop, com letra sobre afetividades em tempos de pandemia.

“É uma música diferente de tudo que já fiz. É, desta vez, um resgate do amor próprio, das relações afetivas que também fazem parte do nosso universo”, afirma Rebeca. “Passei por um processo emocional que me abalou. Refleti em diversas áreas da minha vida: profissional, social, amorosa e as relações interpessoais. Essa retomada, principalmente nesse processo de criação do single, foi muito importante para minha vida”, disse.

“Entregando-me” foi feita em parceria com o compositor e multi-instrumentista Jasper Myers, de Chicago, nos Estados Unidos. Além de contribuir na composição, ele participou da criação dos arranjos e fez duo com Rebeca Tárique. A parceria com Rebeca Tárique é marcante para Jasper por ela ser é a primeira brasileira com quem produz.

Para Rebeca, a dupla com Jasper fez com que “revivesse” a sua paixão em relação à música. “Nós nos conhecemos em um intercâmbio musical on-line, com artistas afro- brasileiros e afro americanos. Criamos afinidade e, quando veio a proposta de escrever essa música em parceria, fluiu muito tranquilamente. Foi uma retomada de paixão”, lembra Rebeca.

Para o futuro, Tárique espera poder contar com a parceria de Jasper para novas produções, além de já pensar na divulgação do trabalho dela no país do parceiro. “Estamos nos alinhando para mais produções, a partir dessa parceria, que vão surgir em breve. Também estamos organizando uma turnê nos Estados Unidos”.

Myers conheceu Rebeca num intercâmbio musical online (Foto: Divulgação)

Rebeca Tárique é cantora, compositora, produtora cultural, formada em História e mãe solo. Em sua trajetória como artista defende pautas sociais voltadas ao contexto afrodiaspórico e feminino. O mês de novembro tem sido muito movimentado para a família Tárique: filho de Rebeca, Yalle Tárique vai lançar seu primeiro livro durante o Flipelô, aos 9 aninhos.

Além disso, Rebeca também é embaixadora do projeto Women's Música Event Brasil (WME), uma das maiores plataformas de música, negócios e tecnologia focada no protagonismo feminino; e do projeto Favela, um hub de educação e aprendizagem empreendedora, com objetivo promover a diversidade e o desenvolvimento social, econômico e ambiental por meio do empoderamento de grupos e territórios vulnerabilizados.