Recadastramento de aposentados e pensionistas segue suspenso em abril

O recadastramento de aposentados e pensionistas do Estado está suspenso no mês de abril. A determinação atende ao decreto estadual n° 20.350 , publicado no último dia 30 de março, e que prorroga a suspensão da rotina até o final de abril. Desta forma, integrantes destes dois grupos não precisarão realizar a prova de vida junto à Previdência Estadual no próximo mês. Esta é a décima primeira prorrogação consecutiva da rotina, medida temporária com o objetivo de evitar a transmissão da COVID-19 na Bahia.

O texto original previa a suspensão de março a maio de 2020 e foi alterado por 7 decretos, que incluíram os meses de junho a dezembro de 2020, respectivamente, além de outros decretos, que prorrogaram a medida em janeiro, fevereiro e março de 2021. Com a adição do novo decreto, aposentados aniversariantes de abril - e pensionistas cujo benefício foi originado por servidor que também aniversariava neste mesmo mês - ficam dispensados de realizar a atualização dos dados cadastrais.

O recadastramento de inativos e pensionistas do Estado, realizado pela Superintendência de Previdência (Suprev), unidade vinculada à Secretaria da Administração (Saeb), acontece anualmente para assegurar a manutenção dos benefícios previdenciários. Vale ressaltar que não deixarão de ser pagos os valores a quem esteja com o recadastramento pendente.

Mais informações podem ser obtidas pelo call center da Suprev, por meio dos telefones 0800 71 5353 (para chamadas de telefone fixo) ou (71) 4020-5353 (para ligações originadas do interior do estado e de celular) ou ainda no Portal do Servidor.