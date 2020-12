Receita de sucesso! Jovens empresários contam como superaram o ano de 2020

Gercino Coelho Filho

Resiliência, trabalho em equipe, persistência para superar os desafios. E foram muitos ao longo de 2020. Conversamos com jovens empresários baianos para saber deles como foi viver um ano atípico como o que estamos encerrando e qual o segredo para chegar fortalecido em 2021 para enfrentar um futuro ainda sem um desenho muito claro, mas repleto de possibilidades.

"O segredo é ter resiliência e poder contar com um time sólido, qualificado e motivado, porque, quando vem uma crise, é esse time que vai te ajudar a reconstruir", Gercino Coelho Filho, CEO do Grupo GNC

João Pedro Bahiana

"Persistir! Acreditar em você mesmo, no seu trabalho, em quem está ao seu lado e acreditar que dias melhores virão. Os desafios existem e devemos extrair deles os ricos ensinamentos que eles nos oferecem”, João Pedro Bahiana, diretor administrativo da Incorporadora Bahiana

Pedro Dornas

"O segredo foi resiliência. Acreditar no processo e se manter firme em busca do objetivo. Com certeza, esse ano de 2020 foi um dos mais complexos de se atravessar, porém, com esses itens e muita fé em Deus, esperamos um 2021 de crescimento”, Pedro Dornas, presidente do LIDE Futuro Bahia e CEO da Wavemob.

Gringo Cardia (Ellie Kurttz/ Divulgação)

Temporada baiana

Referência mundial em cenografia, o artista e arquiteto Gringo Cardia está em Salvador trabalhando na curadoria da Casa da Música Brasileira, museu que está sendo implantado pela prefeitura no Comércio, no imóvel conhecido como Casa dos Azulejos Azuis. Ele desembarcou na capital baiana há alguns meses e ficará até fevereiro, debruçado sobre o rico acervo que deve integrar o novo equipamento público, previsto para ser entregue no primeiro semestre de 2021.

“Estou entrevistando um monte de gente, acompanhando a obra. É tudo mundo lindo. Temos histórias de Assis Valente, Gregório de Matos, Maria Bethânia, Gilberto Gil, da Tropicália. Enfim, começa na Bahia mesmo a música brasileira. Este é um projeto lindo que reconhece a arte maior da Bahia que é a sua música”, nos disse Gringo, que também foi o curador da Casa do Carnaval. Cardia afirma que, no processo, não está pegando apenas histórias de grandes nomes, mas também de pessoas que fazem músicas nos bairros e que conta com a parceria do poeta, antropólogo e ensaísta Antonio Risério.

Tania Gordilho (foto: Alô Alô Bahia)

Então é Natal

Natal é tempo de comemorar a vida, celebrar o amor, a esperança e a família. Por isso, anualmente, Tania Gordilho faz questão de preparar a casa, em um condomínio em Salvador, para receber familiares durante a ceia natalina. O capricho da anfitriã tem feito a alegria de seus oito netos, que nem esticando os braços chegam perto do topo da árvore de 3,2 metros de altura. “Com netinhos de 3 a 15 anos, preciso manter uma árvore com todos os tipos de objetos”, revelou Tania, que também espalhou pela residência outros enfeites belíssimos da época.

Bodas de prata

Já são 25 anos de história e o Grupo Lôro vai comemorar inaugurando mais um restaurante, dessa vez na Bahia Marina, em Salvador. No local, além de uma escultura de Bel Borba, também haverá uma peça de sucata de ferro, que faz referência a um peixe, do artista plástico Gustavo Moreno. A obra, conforme apurado pelo Alô Alô, ficará na varanda do estabelecimento. O Lôro da Marina será inaugurado nos próximos dias e irá ocupar o espaço do antigo restaurante Mar, em um píer sobre a Baía de Todos os Santos.

Para poucos

A empresária Flavia Avena, diretora da agência de viagens TessaTour, reúne pouquíssimos convidados, neste sábado, para almoço em sua casa de praia, em Mar Grande, na Ilha de Itaparica. O encontro será em torno de Manoel Calmon, da B.A. Brand, que está circulando pela capital baiana. Calmon mora no Rio e representa a rede Lux Resorts & Hotels para o Brasil – importante operadora de hotéis de luxo com sede nas Ilhas Maurício.

Celebração

O cantor Rafa Marques, filho de Bell Marques, antecipou o Natal e celebrou com jantar, quinta-feira, no apartamento da família, no Corredor da Vitória. Ao lado da namorada, Patrícia Guerra, provou as delícias do menu especial preparado pela chef Fernanda Possa. “Todo ano, Patrícia viaja para o interior pra passar o Natal com a família, mas nós não poderíamos deixar de comemorar juntos”, nos disse Rafa.

Receitas natalinas

A Clínica Carolina Dias, referência de emagrecimento saudável em Salvador, preparou uma novidade especial para quem deseja curtir as celebrações de final de ano de uma maneira equilibrada. Contando com todo acompanhamento nutricional necessário, a clínica elaborou um e-book com receitas natalinas que permitirá que se coma bem sem perder o foco. O material é gratuito e pode ser solicitado através do Instagram @clinicacarolinadias.