Receita Federal paga nesta terça o 1º lote de restituição do IR 2022; veja como consultar

A Receita Federal paga na terça-feira (31) o primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2022. O pagamento vai ser feito para 3,3 milhões de contribuintes. O montante de R$ 6,3 bilhões será destinado a contribuintes que têm prioridade legal, sendo 226.934 contribuintes idosos acima de 80 anos, 2.305.412 contribuintes entre 60 e 79 anos, 149.016 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e 702.607 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. Nesta terça também finaliza o prazo para o envio da declaração do Imposto de Renda.

Como consultar Para consultar se vai receber no primeiro lote, o contribuinte deve ir ao site da Meu Imposto de Renda e na lista de serviços clicar em "Consultar a Restituição". Para a consulta simples, basta acessar o site da receita Federal e informar o CPF, ano da declaração (2022) e a data de nascimento.

Para verificar informações detalhadas o contribuinte precisa acessar o portal e-Cac, onde é possível saber o status de sua declaração e ainda descobrir se ficou alguma pendência ou divergência e se sua declaração caiu na 'malha fina'. No e-Cac ainda é possível fazer a retificação de eventuais erros encontrados em sua declaração.

Veja o calendário completo de Restituição do Imposto de Renda 2022:

1º lote - 31 de maio

2º lote - 30 de junho

3º lote - 29 de julho

4º lote - 31 de agosto

5º lote - 30 de setembro