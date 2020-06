Receitas imperdíveis para você ter um São João gourmet

Este ano, a ordem é não aglomerar. Daí, que a gente não vai dar aquela viajada para o interior, assar a espiga de milho verde direto na fogueira, acender o rojão no tição de fogo, nem mesmo acompanhar a apresentação dos trios de forró pé de serra nos salões improvisados das praças, sob os telhados de pindoba.

Sim, é uma pena! Mas nem tudo está perdido. Pelo menos, uma coisa (e que coisa!) a gente não pode abrir mão: a comilança. Afinal, tradição é tradição e ninguém é doido de quebrar.

No último sábado preparamos um cardápio de receitas típicas para você fazer em casa. Hoje, com a ajuda de chefs tarimbados, trazemos uma dica de ceia junina preparada a base dos produtos apreciados nesta época do ano, como milho verde, amendoim, coco e outros ingredientes tradicionais. Isso para que você fuja do convencional e prepare uma mesa junina ao estilo gourmet para agradar ao santo festeiro.

Então, vamos lá. Se você é daqueles que gosta de ir pra cozinha exibir os seus dotes culinários pra a família que está aí cumprindo a longa quarentena junto, disponibilizamos aqui as receitas. Mas, se já anda cansado de esquentar a barriga no fogão e esfriar no tanque, não precisa se desesperar. Os generosos chefs, que nos brindaram com suas criações, estarão trabalhando pra você se divertir com a mesa farta. Todos os pratos que apresentamos aqui poderão ser encomendados e entregues na sua casa.

Tem pernil de cordeiro – que vem em porções para quatro pessoas ou individual, além de diversas opções de acompanhamento para o cliente escolher; bolo de paçoca; mungunzá de caramelo; torta salgada de carne do sol e xerém de amendoim; crispy de milho e, claro, como ninguém aguenta esse tranco de bico seco, até uma receita de drinque de amendoim que é uma loucura de bom!

Bom lembrar que o drinque sugerido não dispensa o consumo do tradicional licor. Afinal, quem é que vai abrir mão do licor de jenipapo, por exemplo? Seja lá do jeito que você preferir fazer, não pode esquecer que os santos festeiros gostam de alegria. Daí que não é hora de reclamar, mas de celebrar. Bote o forró na caixa, afaste a mesa de centro pro lado e arraste os pés pelo seu salão. Bom São João a todos!

Bolo vulcão de paçoca da confeitaria Le Sucrè

Bolo Vulcão de Paçoca por Lila Diniz (Le Sucré @lesucre_confeitaria | Delivery: 99968- 2388)

Ingredientes da massa

4 ovos | 125g manteiga | 300g açúcar | 150ml de leite de coco | 250g de farinha de trigo com fermento peneirada | 4 paçocas esfareladas (80g)

Ingredientes da cobertura

1 lata de leite condensado | 1 caixa de creme de leite | 2 paçocas para decorar (40g)

Preparo da massa

Numa batedeira, coloque os ovos, o açúcar e a manteiga, bata bem até ficar um creme fofo e esbranquiçado. Desligue a batedeira, adicione o leite de coco, a farinha e a paçoca. Não precisa bater muito para não criar glúten, apenas bater para misturar a massa. Unte duas assadeiras de 18 cm e divida a massa

Preparo da cobertura

Numa panela coloque o leite condensado, o creme de leite e a paçoca, mexa até chegar a fervura, depois que ferveu pode desligar. Fica uma cobertura mais mole mesmo. Apague o fogo, deixe esfriar e reserve. Depois de frio acrescente meia caixa de creme de leite para deixar ainda mais cremosa nossa cobertura.

Montagem

Com os bolos e o recheio frio, desenforme um bolo num prato, despeje parte do recheio e coloque o segundo bolo. Espalhe o restante do creme por cima. Depois é só esfarelar pedaços de paçoca



Mungunzá de caramelo da confeiteira Lisiane Arouca

Mungunzá de caramelo com paçoca por Lisiane Arouca (Ori e Origem @restauranteorigem | Delivery: 99202-4587)

Ingredientes do munguzá

250g de milho branco | 1 litro e meio de água | 2 ramas de canelas em pau | 1 colher de sopa de açúcar | 1 colher de café rasa de sal

Preparo do munguzá

Coloque todos os ingredientes na panela de pressão e quando começar a ferver deixar mais 25 minutos. Retire da pressão e verifique se o milho está macio. Se precisar, cozinhe mais um pouco com a panela aberta acrescentando mais água. Reserve

Ingredientes do caramelo

200 g de açúcar cristal | 1 litro e 1/2 de leite | 400g de leite condensado | 500g de creme de leite | 200 ml de leite de coco | 1 colher de chá de canela em pó

Preparo do caramelo

Leve o açúcar em uma panela ao fogo baixo e deixe caramelizar até ficar escuro (porém, não pode queimar), coloque todo o leite e espere o açúcar derreter completamente. Acrescente os outros ingredientes e misture bem. Por fim, coloque no caramelo o milho com um pouco da água do cozimento e ferva até engrossar um pouco

Ingredientes para a farofa de paçoca

200 gramas de paçoca | 150g de manteiga | 100g de açúcar | 300g de farinha de trigo

Preparo da farofa de paçoca

Misture a manteiga com o açúcar e a paçoca, depois coloque a farinha de trigo e misture até virar uma farofa soltinha. Leve ao forno médio em assadeira aberta bem espalhada. Asse até dourar e ficar sequinha. Espere esfriar e sirva por cima do mungunzá. Servir quente com farofa de paçoca e sorvete de coco verde



Drink com paçoca preparado por Isadora Fornari (Minibar GEM)

Drink São João por Isadora Fornari (MiniBar GEM @minibargem | Delivery: 99202-4587)

Ingredientes

50 ml de cachaça | 25 ml de suco de limão | 2 paçocas | 70 a 100 ml de leite condensado



Preparo

No liquidificador, começa com 15 ml do limão, depois bota o leite condensado e a paçoca. Coloque a cachaça e água para ajudar a processar, e então vá provando e ajustando o limão. A bebida tem que começar com o sabor da paçoca e em seguida trazer a acidez da fruta

Pernil de cordeiro da Joe é sucesso garantido

Pernil de cordeiro por Joélia Simples (@pernildajoe | Delivery: 98867-9697)

Ingredientes

1 pernil inteiro | pimentões vermelho e amarelo | cebola roxa | alho picado | tomilho | alecrim | hortelã | sal e pimenta a gosto | vinho branco | suco de laranja e limão

Preparo

Cortar todos os temperos em cubinhos, espalhar sobre a peça de carne e colocar pra marinar por 72 horas. Depois desse tempo marinando, levar ao forno baixo (120 graus) por 6 horas

Crispy de milho com pamonha do chef Fabrício Lemos

Crispy de milho por Fabricio Lemos (Ori e Origem @fabricioorigem | Delivery: 99202-4587)

Ingredientes

100g fubá de milho | 500 ml de água | sal

Preparo

Cozinhe o fubá na água e sal até chegar ao ponto de polenta. Cerca de 20 minutos sempre mexendo. Espalhe a polenta ainda quente em uma esteira de silicone e desidrate a 100 graus por cerca de 30 minutos, ou até ficar completamente desidratado (pode ser no forno). Frite o crispy em óleo vegetal bem quente. Seque em papel toalha e reserve

Ingredientes para a pamonha de milho

3 espigas de milho | 20g de queijo meia cura ralado | 20g manteiga | sal | 250 ml de leite

Preparo

Debulhe os milhos, bata bem com os demais ingredientes no liquidificador e cozinhe em fogo lento, sempre mexendo, até o purê ficar completamente cozido. Ajuste o sal e coloque em uma bisnaga. Depois faça o milho cozido assado, debulhado e temperado com sal e manteiga noisete, e a pipoca. Para montar coloque a mousseline de pamonha no crispy de milho, em seguida, o milho assado e a pipoca. Finalize com broto de coentro e cebola roxa.

A torta de carne de sol é um dos sucessos do buffet de Leot Rammos

Torta Nobre de Carne do Sol com Xerém de Amendoim por Leot Rammos (@chefleotrammos | Delivery: 99179-2734)



Ingredientes da massa

350g de farinha de trigo | 150g de manteiga | 8g de páprica defumada | 1 xícara de creme mascarpone | sal a gosto

Ingredientes do recheio

500g de carne do sol desfiada | 30g de alho picado | tomilho a gosto | 80 ml de manteiga de garrafa | 200g de queijo coalho ralado | 300 ml de água | 100g de cebola picada | 30g de salsa picada | 2 ovos | 200 ml de creme de leite

Ingrediente para o xerém

50g de amendoim torrado

Preparo da massa

Misture a farinha, a manteiga, o sal e a páprica defumada com as pontas dos dedos para esfarelar, podendo também misturar no processador com lâmina para massas. Em uma tigela, acrescente o queijo mascarpone e misture, agrupando e formando uma bola. Embrulhe em filme plástico e guarde na geladeira por, no mínimo, 30 minutos antes de usar

Preparo do recheio

Cozinhe a carne do sol na panela de pressão com o tomilho e 300ml de água. Quando esfriar, retire os excessos de gordura e reserve em uma panela. Coloque a manteiga de garrafa, a cebola e o alho. Acrescente a carne já desfiada, refogue e finalize com salsinha picada e o queijo coalho ralado

Montagem

Abra a massa com um rolo, numa superfície polvilhada com um pouco de farinha de trigo, na espessura desejada. Forre a assadeira com a massa e retire o excesso das bordas. Recheie com a carne desfiada e temperada e reserve. Em seguida, bata no liquidificador os ovos e o creme de leite, cubra a torta com esse creme e leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por 30 a 40 minutos ou até que a torta ficar dourada. Deixe esfriar, desenforme com cuidado e finalize com o amendoim torrado e triturado por cima.