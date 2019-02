Recém-nascido é abandonado em ponto de ônibus de Itinga

Um bebê recém-nascido foi abandonado neste domingo (17), no no final de linha de Vida Nova, no bairro de Itinga. Ele foi deixado dentro de uma caixa, enrola em uma manta, atrás de um ponto de ônibus.

Foto: SSP-BA/Divulgação

Policiais da 81ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM / Itinga) receberam uma chamada por volta das 9h, foram ao local e encontraram o menino nos braços de um popular.

"Eu sou pai. Estou acostumado, há 25 anos de polícia, a ir atrás de bandido. Nunca tinha me deparado com essa situação, é de doer o coração”, relatou o sargento Leocádio, um dos responsáveis pelo resgate.

Além do sargento, participaram da operação os soldados Fernando de Jesus e Ramon dos Santos. Eles levaram a criança para o Hospital Menandro de Farias, onde ele recebeu atendimento médico e passou por exames.

O bebê passa bem. Não há informações sobre quem são os pais, nem foi informado se ele será colocado para adoção.