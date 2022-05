Recepcionista ganha R$ 6.800 do patrão após ser assediada por clientes no trabalho

Uma recepcionista britânica, que foi assediada por um grupo de homens em um restaurante no País de Gales, recebeu uma indenização equivalente a cerca de R$ 6.800 do patrão.

Inicialmente, quando o chefe Lee Skeet tomou conhecimento do abuso, pediu que um dos clientes informasse o número da conta bancária para que ele pudesse devolver o dinheiro que o grupo havia gastado no estabelecimento e pediu que os homens não voltassem ao restaurante. Mas, acabou tomando outra decisão.

Em vez de devolver o dinheiro aos clientes, o patrão resolveu dar uma "indenização" a Lily, como a funcionária é conhecida. Ela recebeu todo o dinheiro gasto pelo grupo, segundo o site "Bored Panda".

Em um post no Instagram, Lee expressou ainda orgulho de Lily, e disse que ela é uma inspiração para muitos.

Após o caso, o escritório de advocacia no qual alguns dos homens trabalhavam iniciou uma investigação depois da reclamação do proprietário do restaurante.