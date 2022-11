Reconhecimento Facial localiza duas crianças perdidas em festival no Recôncavo

Um menino de 4 anos que estava perdido foi devolvido à família, na noite de terça-feira (15), durante o Festival do Marisco, em Salinas da Margarida. O reencontro foi possível, após utilização do Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Essa foi a segunda criança perdida, devolvida à família, durante o evento. No domingo (13), um menino de 6 anos também foi devolvido para a tia.

O menino estava perto da Plataforma de Observação Elevada (POE) e foi observado pela equipe de monitoramento. Ao perceberem que a criança estava desorientada, os policiais descobriram que ela havia se pedido da família.

Com o apoio do menor, o seu pai foi identificado em um dos pontos do circuito.