Reconstrução e prevenção: o que fazer para evitar novas tragédias causadas pelas chuvas?

Após o temporal que atingiu o sul da Bahia no final de 2021 e deixou grandes marcas de destruição na cidades, um novo ano chega com a esperança de um tempo melhor para todos.

Mas fica o questionamento: o que as gestões públicas podem fazer para que os municípios sofram menos com o surgimento de fenômenos naturais?

No 31º episódio do podcast O Que a Bahia Quer Saber, ouvimos especialistas para entender o que pode ser feito do ponto de vista do monitoramento climático até na infraestrutura. Há um leque de ações com o foco na prevenção que pode mudar o rumo da vida das cidades e de pessoas.

Clique no player abaixo para ouvir o episódio do O Que a Bahia Quer Saber:





Você também pode ouvir em outros aplicativos (veja abaixo)

Para entender como isso pode ser feiro, o 31° episódio do podcast de reportagens especiais do Correio, O Que a Bahia Quer Saber, escutou a meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Cláudia Varela, e o professor de saneamento e servidor do Inema, César Ribeiro.

Não foi à toa que 2021 teve o dezembro mais chuvoso em mais de três décadas na história

O episódio também traz o relato de quem teve seu ganha pão afetado diretamente pelas enchentes traz mais detalhes do que causou o temporal na região e mata a curiosidade de quem vem se perguntando nas últimas semanas o motivo para tanta água ter caído em tão pouco tempo.

Toda semana, você tem no podcast O Que a Bahia Quer Saber uma matéria especial em formato de áudio. Um mergulho em algum tema de relevância para o estado. Você poderá acessar os episódios aqui mesmo no site do Correio* no seu aplicativo favorito de podcasts: no Spotify, no Deezer, no Anchor, no Google Podcasts ou no Apple Podcasts.





Você também pode ouvir nos aplicativos de sua preferência:





Spotify:

Para ouvir diretamente no Spotify, clique aqui.





Apple Podcasts:

Para ouvir diretamente no Apple Podcasts, clique aqui.





Castbox:

Para ouvir diretamente no Castbox, clique aqui.





Deezer:





Para ouvir diretamente no Deezer, clique aqui.





Google Podcasts:





Para ouvir diretamente no Google Podcasts, clique aqui.





Outros aplicativos





Para ouvir no Stitcher, clique aqui.

Para ouvir no Pocket Casts, clique aqui.

Para ouvir no Breaker, clique aqui.

Para ouvir no Radio Public, clique aqui.





Mas... O que é "podcast"?

Podcast é um programa de áudio, igualzinho a um de rádio. A diferença é que você pode ouvir quando, como e onde quiser. Pode ser no celular, no computador ou na TV. Se quiser, você pode pausar, voltar, adiantar ou pular os trechos, se preferir.

Para ouvir, basta tocar no player acima. Ou, se preferir, basta clicar nos links para ouvi-lo no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts ou no Google Podcasts. Também é possível buscar os episódios diretamente nos aplicativos.

O Que a Bahia Quer Saber

O CORREIO produz podcasts desde 2017, quando iniciou o Bate-Pronto Podcast, sobre futebol baiano. Em 2020, lançamos o O Que a Bahia Quer Saber, podcast diário com notícias relevantes para o estado.

Em 2021, o O Que a Bahia Quer Saber volta com formato especial: a cada semana, o leitor (e ouvinte!) terá uma matéria especial, com o padrão do CORREIO de jornalismo, porém explorando toda a riqueza que o áudio pode trazer.