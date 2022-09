Record divulga seis primeiros participantes de A Fazenda 2022

Os primeiros seis participantes confirmados em A Fazenda 2022 foram divulgados nesta terça-feira (6), no programa Hoje em Dia. Com sorteio, jornalistas da área do entretenimento e fofocas do mundo dos famosos, a apresentadora Adriane Galisteu esteve no palco junto com o diretor Rodrigo Carelli.

(Foto: Reprodução / Redes Sociais)

A primeira a ser revelada foi Ellen Cardoso, esposa do cantor Naldo Benny. Com 41 anos, a bailarina aceitou participar do programa para mostrar quem ela é de verdade. "A visibilidade é muito grande e vem num momento muito bom para mim. Estou com pensamento positivo", disse.

Logo depois, uma das funkeiras que ficou conhecida na web durante a pandemia, Annu Bergantin, mais famosa como Ruivinha de Marte, foi a segunda confirmada para o reality da Record. "[Entrei pela] Fama e o dinheiro, ainda continuo com o objetivo de fazer o melhor para família. Quero conquistar um público novo, que é o público da TV, e quero conquistar mais visibilidade como cantora também", comentou.

Com fama de barraqueira, Deborah Albuquerque, que ficou em segundo lugar no reality Power Couple Brasil, afirmou que sua confirmação para A Fazenda foi, sem dúvida, para ganhar mais visibilidade. "Faço tudo para aparecer. Eu gosto, eu sou artista de nascimento. Eu sempre estudei muito para me tornar uma apresentadora de TV".

O primeiro homem confirmado foi Thomaz Costa. O jovem que teve seus momentos de glória recentemente ao aparecer em um site de conteúdo adulto, ganhando muito dinheiro, desistiu do OnlyFans e aceitou fazer parte do reality show da emissora religiosa.

Outro do time masculino foi Iran Malfitano. O ator, que já namorou no passado com Deborah Secco, não pretende ficar com fama de planta na casa, mas que pode explodir a qualquer momento. Na pandemia, ele passou por dificuldades financeiras e virou motorista de aplicativo.

A última, mas muito bem recebida e aguardada pelo público: Deolane Bezerra. A doutora contornou todos os boatos de que sua irmã estaria no programa e aceitou participar de A Fazenda. Ela se defendeu das acusações referente às investigações sobre seus bens pessoais: "Tiro, porrada e bomba".