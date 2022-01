Recorde: Bahia registra 31 mil casos ativos de covid neste sábado (29)

A escalada de casos ativos de covid-19 na Bahia continua a todo vapor. Neste sábado (29), foram registrados 31 mil pacientes com a doença no estado, superando os 30.221 registrado no dia 13 de janeiro. É o maior número desde o início da pandemia.

A Secretaria Estadual da Saúde (Sesab) divulgou que 8.125 casos e 13 mortes foram registrados nas últimas 24 horas. Outras 5.898 pessoas se recuperaram da doença nesse mesmo período. Dos 1.355.500 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.295.709 já são considerados recuperados e 27.907 evoluíram para óbito.

O boletim epidemiológico contabiliza ainda 1.727.312 casos descartados e 307.295 em investigação. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até às 17 horas deste sábado. Na Bahia, 57.126 profissionais da saúde foram confirmados para Covid-19.

Já a vacinação está assim: 11.098.647 pessoas vacinadas com a primeira dose, 264.334 com a dose única, 9.421.060 com a segunda dose e 2.323.758 com a dose de reforço. Do público de 5 a 11 anos, 56.315 crianças já foram imunizadas.