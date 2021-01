Recuperado de contusão, Rend reforça o Vitória contra o Guarani

Sem tempo a perder, o elenco do Vitória se reapresentou na manhã desta segunda-feira (18) e iniciou os preparativos para o duelo contra o Guarani. A bola rola no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, na quarta-feira (20), às 16h. Após empatar sem gols com a Chapecoense no último domingo (17), no Barradão, o time comandado por Rodrigo Chagas precisa reagir para sair da zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Com 39 pontos, o Leão é o 17º colocado.

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos contra a Chape fizeram uma atividade regenerativa. O centroavante Léo Ceará foi poupado dos exercícios na academia de musculação por causa da joelhada que levou nas costas durante o jogo. O meia Thiago Lopes, que também se machucou diante da equipe catarinense, segue com dor na coxa direita, fez tratamento de fisioterapia e passará por exame. Eles ainda serão avaliados pelos médicos do clube.

Para a partida contra o Guarani, o técnico Rodrigo Chagas poderá contrar com o retorno do volante Guilherme Rend, que está recuperado de contusão e treinou normalmente nesta segunda-feira. O elenco do Vitória volta a treinar na manhã de terça-feira (19), na Toca do Leão, e viaja em seguida para Campinas.