Recuperado de contusão, Vico reforça o Vitória contra o Avaí

O ataque titular do Vitória está à disposição para enfrentar o Avaí na quarta-feira (13), às 19h, no estádio Ressacada, em Florianópolis. Recuperado de um edema na coxa, Vico viajou na madrugada desta terça-feira (12) e se juntou ao elenco rubro-negro na capital catarinense. O atacante desfalcou o time na goleada sofrida por 4x0 contra o América-MG, no último sábado (9), mas poderá voltar a fazer dupla com o centroavante Léo Ceará.

Ele não será o único reforço do Vitória para a partida contra o Avaí. Antes, o atacante Alisson Farias e o lateral direito Van já tinham se juntado ao elenco em Florianópolis e também estão à disposição para o duelo válido pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os dois se recuperaram de lesão e viraram opção na reta final do torneio.

Por outro lado, o técnico Rodrigo Chagas não poderá contar com o volante Guilherme Rend e o atacante Ewandro, titulares na rodada passada. O primeiro está com uma lesão na coxa que o deixará afastado por uma semana. O segundo está com um trauma no joelho. Ambos já retornaram para Salvador.

Em 16º lugar, o rubro-negro soma 37 pontos e está a apenas um do Figueirense, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. O elenco do Vitória finaliza a preparação para o jogo contra o Avaí na manhã desta terça-feira, no centro de treinamento do Figueirense.