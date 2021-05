Recuperado de covid-19, Vico volta aos treinos no Vitória

O técnico Rodrigo Chagas ganhou mais um reforço nos treinamentos. Nesta sexta-feira (14), o atacante Vico voltou a participar das atividades na Toca do Leão. Recuperado de covid-19, o jogador se juntou ao elenco na preparação para a estreia na Série B do Brasileiro. No próximo dia 28, o time visita o Guarani, às 19h, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas.

Com o retorno de Vico, apenas um dos 12 atletas que contraíram coronavírus na reta final da fase classificatória do Campeonato Baiano ainda está em isolamento, o lateral direito Van. Os demais, Yuri Sena, João Victor, João Pedro, Soares, Eron, Ronaldo, Gabriel Bispo, Fernando Neto, Eduardo e David, já tinham voltado aos treinos anteriormente.

Três integrantes da comissão técnica ainda estão com a doença. O preparador físico Ednilson Sena e o assistente técnico Ricardo Amadeu seguem isolados. Já o auxiliar Flávio Tanajura, 46 anos, está internado na UTI semi-intensiva de um hospital de Salvador. De acordo com o Vitória, o profissional faz uso de oxigênio, mas está reagindo bem ao tratamento. A informação foi publicada inicialmente pelo site GE.