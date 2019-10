Recuperado de lesão, Baraka reforça o Vitória contra Ponte Preta

Capitão do Vitória até se machucar, o volante Baraka está novamente reintegrado ao elenco rubro-negro. Recuperado de lesão, o jogador treinou normalmente com o grupo na manhã desta terça-feira (22), na Toca do Leão, e está à disposição do técnico Geninho para o jogo contra a Ponte Preta, domingo (27), às 16h, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

A última vez que Baraka esteve em campo foi no dia 11 de outubro, quando o Vitória venceu o Cuiabá por 3x1, na Arena Pantanal. Ele foi relacionado para o jogo contra o Criciúma, na 29ª rodada, e chegou a viajar com a delegação rubro-negra para Santa Catarina, mas sentiu um desconforto muscular e retornou para Salvador.

Apesar do reforço, a participação de outros jogadores ainda é dúvida. Machucado, o volante Lucas Cândido fez tratamento de fisioterapia e deu voltas no gramado. As dores no púbis de Jordy Caicedo diminuíram, mas o atacante seguiu com o tratamento na região. Com tendinite no pé direito, o lateral esquerdo Chiquinho também desfalcou o treinamento.

O elenco do Vitória volta a treinar na manhã de quarta-feira e viaja no início da tarde de sábado para Campinas. Com 33 pontos, a dois da zona de rebaixamento, o Leão é o 16º colocado da Série B. A Ponte Preta ocupa a 10ª posição e soma 41 pontos.

"Todos os jogos são difíceis. São oito decisões. Já estávamos tratando os jogos como decisões e vamos tratar esses últimos oito jogos como decisões. Todos os jogos são difíceis", projeta o zagueiro Everton Sena, que assumiu a braçadeira após a contusão de Baraka.