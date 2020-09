Recuperado de lesão, Maurício Ramos está à disposição de Pivetti

O técnico Bruno Pivetti ganhou reforço para a defesa do Vitória. Recuperado de lesão, o zagueiro Maurício Ramos treinou normalmente com o grupo nesta quarta-feira (16) e está à disposição para os próximos confrontos do rubro-negro na Série B do Campeonato Brasileiro.

Essa não é a única novidade. O atacante Alisson Farias está curado da lesão muscular na coxa. Ele passou por testes na Toca do Leão e será reintegrado ao grupo na manhã de quinta-feira (17).

Já o lateral direito Leandro Silva, que sofreu uma pancada na cabeça durante o empate em 1x1 com o Juventude, em Caxias do Sul, na última segunda-feira (14), será submetido a novos exames.

O jogador teve perda parcial de memória e foi substituído por Jonathan Bocão na partida. “Leandro se apresenta bem clinicamente, mas solicitei alguns exames de rotina”, explicou o médico Rodrigo Vasco da Gama.

O próximo jogo do Vitória só será disputado no dia 26, contra o Oeste, às 16h30, no Barradão. Contra a equipe paulista, o técnico Bruno Pivetti não contará com o meia Gerson Magrão, que levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso.