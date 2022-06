Recuperado de lesão, Rodrigão é apresentado no Leão e já pode estrear

Contratado para reforçar o setor de ataque do Vitória, o atacante Rodrigão foi apresentado pelo clube na tarde desta sexta-feira (3) e já teve o seu nome publicado no BID da CBF. A estreia do atacante pode acontecer neste domingo (5) na partida contra o Volta Redonda, no Barradão, pela 9ª rodada da Série C.

Aos 28 anos, Rodrigão afirmou que já está recuperado da lesão que teve no tornozelo e que o tirou dos gramados por quase dois meses. Ao ser questionado na coletiva de apresentação, o jogador afirmou que já se sente preparado para estrear com a camisa do Vitória.

“Pronto a gente sempre tem que estar, né? Eu estou há um mês e vinte dias sem jogar porque tive uma lesão no meu tornozelo, então demorou um pouco para me recuperar. Mas eu já voltei a treinar e me sinto 90% preparado para poder jogar”, explicou o atacante.

Após se juntar ao elenco na quinta-feira (2), o jogador realizou seu primeiro treino com bola nesta sexta e afirmou que a decisão de entrar em campo ou não cabe ao técnico Fabiano Soares. Dentro do grupo, Rodrigão disputa posição com Tréllez, Roberto, Guilherme Queiroz e Dinei, que voltou a atuar contra o Campinense após se recuperar de cirurgia.

“Eu acho que todo mundo tem sua qualidade. A gente sabe como é futebol. É respeitar [os companheiros], cada um trabalha para dar o seu melhor. Os caras já estão aqui há mais tempo, eu tô chegando agora e vim para ajudar”, disse.

Sobre a escolha de defender o Vitória, o atacante afirmou que sua melhor contribuição com o time é “fazendo gol, fui contratado para isso”. E vê com bons olhos a chance de ajudar a equipe a retornar para a Série B. “Todos nós sabemos da grandeza do Vitória, né? Eu fico feliz de ter recebido essa proposta do Vitória. Agora é só fazer um bom trabalho aqui. Se Deus quiser vai dar tudo certo com meus companheiros e a gente vai conseguir o objetivo, que é subir para a Série B”, completou.

Antes de chegar ao Leão, o atleta estava no Sport, onde tinha contrato até o dia 31 de maio. Com o término do vínculo, Rodrigão assinou com o Vitória até o final da Série C. Pelo time pernambucano ele marcou dois gols em dez partidas pela Copa do Nordeste e estadual, além de uma assistência. Na carreira ele já vestiu a camisa do rival Bahia em 2017, quando fez 5 gols em 14 jogos.

Rodrigão, que é baiano da cidade de Belmonte, ainda atuou no Democrata-MG, Boa Esporte-MG, Campinense-PB, Ceará, Ponte Preta, Avaí, Santos e Coritiba. A equipe paranaense foi onde ele viveu sua fase mais goleadora, com 21 tentos em 42 jogos na temporada 2019.